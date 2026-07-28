Telefoanele și electrocasnicele vor putea fi reparate mai ușor. Producătorii vor fi obligați, de la 31 iulie, să ofere posibilitatea reparării mai multor categorii de electrocasnice și dispozitive electronice chiar și după expirarea garanției legale. Noua directivă europeană vizează inclusiv telefoanele, televizoarele, mașinile de spălat și frigiderele și stabilește reguli privind costurile, durata intervenției, piesele de schimb și informarea consumatorilor. Măsura urmărește reducerea cantității de aparate aruncate după apariția unei defecțiuni și limitarea obsolescenței programate. Potrivit publicației italiene Panorama, în Europa sunt generate anual aproximativ 35 de milioane de tone de deșeuri electronice.

Directiva se aplică produselor pentru care există deja standarde europene de ecodesign. Aceste norme obligă producătorii să proiecteze bunuri care pot fi reparate și reciclate mai ușor.

Electrocasnicele mari sunt incluse mașinile de spălat, uscătoarele de rufe, frigiderele și congelatoarele. Regulile vizează și unele aparate mai mici, precum aspiratoarele și cuptoarele.

Noua legislație acoperă și mai multe categorii de produse electronice. Printre acestea se află telefoanele inteligente, tabletele, telefoanele fără fir, monitoarele și televizoarele.

Serverele și sistemele pentru stocarea datelor sunt, de asemenea, incluse, iar computerele urmează să intre în aria de aplicare a reglementărilor. Producătorul poate refuza intervenția numai dacă reparația nu este posibilă din punct de vedere tehnic.

Dreptul la reparație nu presupune că producătorii trebuie să suporte costurile pentru aparatele care nu mai sunt acoperite de garanția legală.

Serviciile vor putea fi oferite contra cost, însă prețul trebuie comunicat clar înaintea începerii lucrării.

Consumatorul trebuie să afle cât costă piesele și manopera, cât va dura intervenția și dacă poate primi temporar un produs de înlocuire.

Directiva introduce un formular standard care va fi utilizat în toate statele membre ale Uniunii Europene. Documentul va include costul estimat al reparației, valoarea pieselor și a manoperei, durata estimată a intervenției și informații privind un eventual produs de schimb.

Oferta comunicată prin formular va fi valabilă timp de 30 de zile. Consumatorii vor putea folosi aceste informații pentru a compara mai multe propuneri înainte de a decide unde repară produsul.

Producătorii vor fi obligați să asigure accesul la piese de schimb și la documentația tehnică necesară reparațiilor. Atât componentele, cât și manualele trebuie puse la dispoziție la prețuri considerate „rezonabile”.

Formularea a atras însă critici din partea organizațiilor pentru protecția consumatorilor și a tehnicienilor Aceștia susțin că noțiunea poate fi interpretată diferit, deoarece un tarif acceptabil pentru producător ar putea fi considerat prea mare de către client.

Directiva prevede și prelungirea automată cu 12 luni a garanției legale pentru produsele reparate în perioada inițială de garanție de 24 de luni. Măsura are rolul de a încuraja repararea aparatelor defecte, în locul înlocuirii lor cu produse noi. Sursa citată avertizează însă că producătorii ar putea încerca să vândă garanții extinse înainte de expirarea perioadei legale.

Până la 31 iulie 2027 trebuie creat și un portal online unic la nivelul Uniunii Europene. Platforma va permite consumatorilor să identifice service-uri autorizate, să găsească produse recondiționate și să participe la inițiative de reparație colaborativă.

Printre aceste proiecte se numără și centrele de tip „repair café”, unde aparatele defecte pot fi reparate cu ajutorul unor specialiști sau voluntari. Unele state europene au introdus deja măsuri suplimentare pentru încurajarea reparațiilor.

Austria acordă un „bonus pentru reparații” de până la 200 de euro, iar alte țări aplică reduceri de TVA pentru asemenea servicii.