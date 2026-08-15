Patru telefoane noi de la Google. Ce oferă seria Pixel 11 și cât costă fiecare model

Google a prezentat noua generație Pixel 11, alcătuită din patru smartphone-uri: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL și Pixel 11 Pro Fold. Telefoanele vin cu noul procesor Tensor G6, schimbări la camere și autonomie, iar prețurile pornesc de la 900 de dolari și ajung la 1.900 de dolari pentru modelul pliabil.

Google păstrează și anul acesta o structură cu patru modele pentru gama sa de smartphone-uri, de la versiunea standard Pixel 11 până la pliabilul Pixel 11 Pro Fold.

Una dintre principalele noutăți tehnice este chipsetul Tensor G6. Realizat în colaborare cu TSMC, acesta este primul cip pentru smartphone produs pe un proces de 2nm. Potrivit Google, noua tehnologie ar trebui să ofere o eficiență energetică mai bună cu 20% și o navigare pe internet mai rapidă cu 25%.

O altă modificare apare la nivelul modemului de date. Google nu mai folosește soluțiile dezvoltate de Samsung și a ales MediaTek M90. Cele două companii sunt partenere de mai mult timp și au mai multe colaborări, însă modemurile MediaTek sunt mai ieftine.

În ceea ce privește modificările vizibile de hardware, seria Pixel 11 primește și un LED de notificări, care se aprinde pentru a atrage atenția utilizatorului atunci când sunt primite notificări.

Modelul de bază Pixel 11 este echipat cu trei camere. Senzorul principal are 48MP, camera ultrawide 13MP, iar cea tele are 10,8MP și oferă o mărire de cinci ori. Telefonul are un ecran OLED de 6,3 inch, cu rată de împrospătare de 120Hz și o densitate de 497 ppi. Tensor G6 este însoțit de 12GB RAM, în timp ce spațiul de stocare poate fi de 256GB sau 512GB. Bateria are o capacitate de 4.985 mAh și suportă încărcare la 30W prin cablu și 15W wireless.

Pixel 11 Pro are un display de 6,3 inch, iar Pixel 11 Pro XL ajunge la 6,8 inch. În cazul modelului XL, densitatea pixelilor este de 482 ppi. Cele două versiuni Pro folosesc un sistem foto format dintr-o cameră principală de 50MP și două camere de câte 48MP, ultrawide și tele. Zoomul digital ajunge la 120x.

Memoria RAM poate urca până la 16GB, iar capacitatea de stocare până la 1TB. Pixel 11 Pro are o baterie de 4.850 mAh, în timp ce Pixel 11 Pro XL primește una de 5.115 mAh. Modelul mai mare permite și încărcare mai rapidă, la 45W prin cablu și 25W wireless.

Modelul pliabil Pixel 11 Pro Fold are un ecran interior de 8 inch și unul exterior de 6,5 inch. Camera principală ajunge la o rezoluție de 48MP, modificare prin care Google promite imagini mai detaliate și rezultate mai bune în diferite condiții de iluminare.

Compania a redus însă capacitatea bateriei la 4.750 mAh, față de 5.015 mAh în cazul generației precedente.

Bateria mai mică a permis reducerea grosimii telefonului cu un milimetru și a greutății cu 20 de grame.

Pixel 11 va avea un preț de pornire de 900 de dolari.

Pixel 11 Pro pornește de la 1.100 de dolari, iar Pixel 11 Pro XL de la 1.300 de dolari. Pentru Pixel 11 Pro Fold, prețul de pornire este de 1.900 de dolari.