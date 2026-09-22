Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi partenera sa, Mirabela Grădinaru, au participat, la New York, la inaugurarea intersecţiei „The Queen Marie of Romania Corner”, eveniment organizat în contextul împlinirii a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite.

În discursul susţinut la eveniment, Nicuşor Dan a vorbit despre rolul Reginei Maria în istoria României şi a descris-o drept „o personalitate excepţională”.

Preşedintele a arătat că Regina Maria s-a implicat atât în perioada războiului, cât şi în diplomaţia de după război, contribuind la reprezentarea României.

„S-a pus în slujba poporului ei, inclusiv în anii dificili ai războiului, când mergea pe front pentru a încuraja soldaţii, dar şi în anii de diplomaţie de după, care au dus la formarea României Mari şi în reprezentarea noului stat român cu demnitate şi naturaleţea pe care o cunoaştem”, a declarat Nicuşor Dan.

Preşedintele a vorbit şi despre importanţa reperelor istorice şi a modelelor, făcând referire la Regina Maria.

„Trăim o epocă în care nu mai avem repere, nu mai avem ierarhii de valori şi nu mai avem modele. De asta e important că atunci când avem un model, cum a fost Regina Maria, să ne raportăm la ea. E o mare onoare să fiu alături de dvs aici”, a spus Nicuşor Dan în cadrul evenimentului.