Politica

Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru, la New York. Intersecţia dedicată Reginei Maria, inaugurată la 100 de ani de la turneul în SUA

Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru, la New York. Intersecţia dedicată Reginei Maria, inaugurată la 100 de ani de la turneul în SUASursa foto: presidency.ro
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Din cuprinsul articolului

Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi partenera sa, Mirabela Grădinaru, au participat, la New York, la inaugurarea intersecţiei „The Queen Marie of Romania Corner”, eveniment organizat în contextul împlinirii a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite.

În discursul susţinut la eveniment, Nicuşor Dan a vorbit despre rolul Reginei Maria în istoria României şi a descris-o drept „o personalitate excepţională”.

Nicuşor Dan: Regina Maria s-a pus în slujba poporului român

Preşedintele a arătat că Regina Maria s-a implicat atât în perioada războiului, cât şi în diplomaţia de după război, contribuind la reprezentarea României.

„S-a pus în slujba poporului ei, inclusiv în anii dificili ai războiului, când mergea pe front pentru a încuraja soldaţii, dar şi în anii de diplomaţie de după, care au dus la formarea României Mari şi în reprezentarea noului stat român cu demnitate şi naturaleţea pe care o cunoaştem”, a declarat Nicuşor Dan.

Mesajul lui Nicuşor Dan despre modelele din trecut

Preşedintele a vorbit şi despre importanţa reperelor istorice şi a modelelor, făcând referire la Regina Maria.

„Trăim o epocă în care nu mai avem repere, nu mai avem ierarhii de valori şi nu mai avem modele. De asta e important că atunci când avem un model, cum a fost Regina Maria, să ne raportăm la ea. E o mare onoare să fiu alături de dvs aici”, a spus Nicuşor Dan în cadrul evenimentului.

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