Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite trebuie extins printr-o componentă economică mai consistentă, bazată pe investiții, proiecte comune și transfer de tehnologie, susține președintele Nicușor Dan. Șeful statului a prezentat, luni, la New York, prioritățile României privind dezvoltarea infrastructurii civile și militare și identificarea unor surse de finanțare pentru proiectele viitoare.

Președintele a participat luni la un eveniment organizat de Atlantic Council, dedicat infrastructurii critice și capitalului transatlantic din Europa Centrală și de Est.

Discuțiile s-au concentrat pe proiectele pe care România trebuie să le dezvolte în următorii ani, dar și pe soluțiile prin care acestea pot fi finanțate.

„La evenimentul organizat de Atlantic Council, am discutat despre prioritățile strategice pentru România, respectiv infrastructura de care avem nevoie în următorii ani și modul în care o putem finanța”, a transmis președintele.

Printre domeniile menționate se află infrastructura rutieră și portuară, sectorul energetic, centrele de date, dar și infrastructura militară și industria de apărare.

„Este vorba atât despre infrastructura civilă, drumuri, porturi, energie, centre de date, cât și despre infrastructura militară și industria de apărare”, a spus Nicușor Dan.

Evenimentul „Anchoring the Eastern Flank: Critical Infrastructure and Transatlantic Capital in Central and Eastern Europe” a fost inclus luni în programul președintelui la New York. Înaintea evenimentului, Nicușor Dan a avut programată o întâlnire cu Frederick Kempe, președintele și CEO-ul Atlantic Council.

Nicușor Dan a vorbit și despre rolul organizațiilor de tip think tank în apropierea decidenților politici, a specialiștilor și a reprezentanților mediului de afaceri.

„Dialogul cu organizații precum Atlantic Council este important pentru că un think tank de acest tip reunește decidenți, experți și reprezentanți ai mediului de afaceri și poate contribui la conectarea discuțiilor strategice despre securitate cu oportunități concrete de investiții și cooperare economică”, a afirmat Nicușor Dan.

Atlantic Council România, structură lansată în 2025, se concentrează pe cooperarea transatlantică în domenii precum energia, infrastructura, tehnologia, securitatea și economia.

Organizația urmărește, potrivit obiectivelor sale declarate, consolidarea infrastructurii critice și dezvoltarea cooperării energetice prin dialog cu autoritățile și companiile private.

Atlantic Council derulează și un proiect dedicat infrastructurii critice transatlantice, care urmărește atragerea capitalului internațional și implicarea companiilor în proiecte din Europa Centrală și de Sud-Est.

Președintele consideră că relația dintre România și Statele Unite trebuie să depășească zona cooperării militare și de securitate și să includă proiecte economice și investiții.

„Pentru România, relația cu Statele Unitenu înseamnă doar cooperare în domeniul securității și apărării. Parteneriatul strategic trebuie să aibă și o dimensiune economică puternică, mai multe investiții, proiecte comune, tehnologii și locuri de muncă”, a afirmat președintele.

Tema cooperării economice a fost abordată și în alte întâlniri programate luni la New York. Nicușor Dan s-a întâlnit cu foști ambasadori americani, iar discuțiile au inclus cooperarea în domeniul securității și dezvoltarea relațiilor economice dintre România și SUA.

Programul lui Nicușor Dan la New York a inclus și întâlniri cu antreprenori români din Statele Unite care activează în sectorul tehnologiei.

Pe agenda președintelui s-au aflat și discuții cu reprezentanții JP Morgan Chase, precum și întâlniri cu investitori interesați de obligațiunile românești.

Nicușor Dan se află la New York pentru participarea la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Delegația oficială a României include și reprezentanți ai Guvernului, printre care ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.