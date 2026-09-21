Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit, duminică, la New York, cu Ronald S. Lauder, preşedintele World Jewish Congress, întrevederea având loc în marja Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Discuţia s-a concentrat, potrivit mesajului transmis de şeful statului, asupra libertăţii religioase, comemorării Holocaustului şi combaterii antisemitismului.

Nicuşor Dan a transmis ulterior, pe platforma X, că a avut o „întâlnire excelentă” cu Ronald S. Lauder, pe care l-a numit ambasador şi preşedinte al World Jewish Congress. Preşedintele României a subliniat că apreciază eforturile acestuia pentru apărarea libertăţii religioase şi pentru păstrarea memoriei Holocaustului.

„O întâlnire excelentă cu ambasadorul Ronald S. Lauder, preşedintele World Jewish Congress, în marja Adunării ONU. Apreciez foarte mult eforturile sale în favoarea libertăţii religioase şi a comemorării Holocaustului”, a scris Nicuşor Dan.

Mesajul preşedintelui a inclus şi o urare adresată lui Ronald S. Lauder şi comunităţilor evreieşti din întreaga lume, în contextul apropierii sărbătorii Yom Kippur. „Pe măsură ce ne apropiem de Yom Kippur, i-am urat lui şi comunităţilor evreieşti din întreaga lume «G’mar chatima tovah»!”, a precizat şeful statului.

Nicuşor Dan a vorbit, de asemenea, despre măsurile adoptate de România în domeniul combaterii antisemitismului şi al educaţiei privind Holocaustul. Potrivit acestuia, în contextul unei creşteri pe care o consideră îngrijorătoare a antisemitismului, România îşi menţine angajamentul de a preveni şi combate acest fenomen.

Preşedintele a afirmat că România pune în aplicare cea de-a doua Strategie Naţională pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură. El a menţionat şi introducerea obligativităţii educaţiei despre Holocaust în licee.

Totodată, Nicuşor Dan a anunţat că România este pregătită să participe activ la noul Grup de lucru al ONU destinat combaterii antisemitismului, subliniind astfel intenţia autorităţilor române de a se implica în iniţiativele internaţionale din acest domeniu.