Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că este dezamăgit de activitatea președintelui Nicușor Dan și că numeroși alegători care l-au susținut în campanie nu se mai regăsesc în pozițiile acestuia. Fritz a invocat diferențele dintre mesajele transmise în campania electorală și deciziile luate ulterior de șeful statului.

„Eu cred că sunt foarte, foarte mulţi oameni în România care l-au votat cu totul cu alte speranţe, posibil şi alte valori şi care sunt foarte dezămăgiţi. Şi eu sunt dezămăgit şi cred că o mare parte şi din oamenii care simpatizează cu USR şi care l-au susţinut în campanie”, a declarat Dominic Fritz la TVR.

Întrebat dacă se consideră păcălit de președintele Nicușor Dan, liderul USR a spus că nu poate aprecia motivele pentru care acesta a dezamăgit o parte dintre cei care l-au votat.

„Nu cred că păcăleală este o categorie prezidenţială. Păcăleală presupune o intenţie. Eu nu pot sa judec care este motivul, de ce preşedintele a dezămăgit în foarte multe domenii”, a afirmat Dominic Fritz.

Liderul USR a spus că o parte dintre susținătorii lui Nicușor Dan, inclusiv membri și simpatizanți ai partidului său, sunt nemulțumiți de pozițiile adoptate de președinte după alegeri. Fritz a făcut referire la mesajele din campanie privind justiția, combaterea corupției și relația cu PSD.

„Eu cred că multă lume - şi eu încă o dată aici aş include şi mulţi membrii şi susţinători USR - multă lume l-a ascultat în campanie, de exemplu ce a spus despre justiţie, de exemplu ce a spus despre anticorupţie, de exemplu ce a spus despre PSD şi acum nu îl mai recunosc”, a mai declarat Dominic Fritz.

Nicușor Dan a fost criticat de o parte dintre foștii săi susținători în legătură cu numirile din justiție, presupusa apropiere de PSD și de liderul partidului, Sorin Grindeanu, precum și cu modul în care a gestionat criza politică declanșată după moțiunea de cenzură.

Printre motivele nemulțumirilor se numără și învestirea unui Guvern format în jurul PSD. Criticile vizează, de asemenea, nepublicarea raportului privind anularea alegerilor, document pe care Nicușor Dan l-a promis în campania electorală și după preluarea mandatului.