Un bărbat care i-a transmis amenințări cu moartea președintelui Nicușor Dan, prin intermediul unei pagini de Facebook, după alegerile prezidențiale din mai 2025, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat că dosarul a fost trimis Judecătoriei Baia Mare, iar acordul prevede o amendă penală de 900 de lei, amânarea aplicării pedepsei și 30 de zile de muncă în folosul comunității.

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul General, bărbatul a fost cercetat pentru infracțiunea de amenințare, după ce a publicat un mesaj în care făcea referire la uciderea lui Nicușor Dan. Incidentul s-a produs la scurt timp după încheierea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, câștigat de actualul șef al statului.

Anchetatorii au stabilit că mesajul a fost transmis în seara zilei de 19 mai 2025, la ora 23:21, prin intermediul unui cont de Facebook. Bărbatul a utilizat mesageria unei pagini care, la momentul audierii, avea peste 73.000 de urmăritori.

În mesajul respectiv, acesta a formulat amenințări cu moartea la adresa lui Nicușor Dan și a făcut referire inclusiv la deplasarea sa în București. Printre afirmațiile transmise s-a numărat și amenințarea că îi va trage 15 gloanțe celui care câștigase alegerile prezidențiale.

Conținutul mesajului a fost publicat ulterior, pe 20 mai 2025, și pe pagina principală a contului de Facebook. Administratorul paginii a actualizat postarea și a anunțat că incidentul fusese sesizat Poliției și că serviciul de urgență 112 fusese alertat.

În urma cercetărilor, bărbatul a încheiat cu procurorii un acord de recunoaștere a vinovăției pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare. Reprezentanții Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au anunțat că acordul a fost înaintat Judecătoriei Baia Mare.

Documentul prevede o amendă penală de 900 de lei, cu amânarea aplicării pedepsei. Totodată, a fost stabilit un termen de supraveghere de doi ani, calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care se dispune amânarea aplicării pedepsei.

Bărbatul are și obligația de a presta muncă neremunerată în folosul comunității timp de 30 de zile, potrivit condițiilor prevăzute în acordul încheiat cu procurorii.

Acordul de recunoaștere a vinovăției urmează să fie analizat de Judecătoria Baia Mare, instanța fiind cea care va decide asupra admiterii sau respingerii acestuia.