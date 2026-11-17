Utilizatorul contului “@mariuszabet” a încheiat cu procurorii de la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție un acord de recunoaștere pentru săvârșirea a două infracțiuni de ultraj la adresa președintelui României, Nicușor Dan și fostului premier Ilie Bolojan.

Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a sesizat Judecătoria Ploiești cu acordul de recunoaștere a vinovăției a inculpatului Marius Gheorghe Zăbet, instanța urmând să decidă asupra acestei înțelegeri.

În acordul de recunoaștere a vinovăției procurorul a reținut următoarea situație de fapt:

“În cursul lunii august 2025, inculpatul i-a amenințat pe Prim-Ministrul Guvernului României și pe Președintele României cu săvârșirea unor acțiuni fizice violente îndreptate împotriva acestora, în scop de răzbunare și de intimidare în legătură cu exercitarea de către persoanele amenințate a atribuțiilor de serviciu. Cum se folosesc supermarketurile de copiii noștri Prosumatorii pot primi până la 15.000 de lei pentru baterii de stocare. Când încep înscrierile Amenințările au fost adresate prin intermediul unui videoclip postat pe platforma TikTok de pe contul de utilizator al inculpatului. Videoclipul redă, în esență, imaginea sa în timp ce transmite următorul mesaj: „Bolojane, îți dau un sfat! Că ai dat ordinu' ăla ca să...să-m' chemi rezerviștii la...în armată. Oricum războiu' va începe, e pe linia de plutire, Trump nu mai să bagă. Îți spun ceva: să nu te puie dracu' să le dai arme-n mână! Că noi nu ne ducem cu...cu Ucraina, noi ne ducem cu tine, cu Nicușor și cu voi toți. Eu unu', dac-am prins pistolu' mitralieră în mână, pe tine ești primu' care te împușc, pe Nicușor Dan și p'-ăla de la CCR, pe Enache ăla care a anulat alegerili. Îl caut pă Iohannis și-l caut și pă Ciolacu. Pe voi vă-mpușc primii, bă, dacă mă trimeteți în război! Am și grad....pă livret, m-am liberat caporal dîn armată, da' am făcut armată, proștilor! Să nu vă puie dracu' să-mi dați arma-n mână...sau să mă chemați, că v-aț' dat foc!”

Ca urmare a încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, s-a stabilit în sarcina inculpatului o pedeapsă principală rezultantă de 8 luni închisoare, cu amânarea executării pedepsei și un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei”, se arată în comunicatul PICCJ.

Infracțiunea de ultraj este reglementată în art. 257 din Noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009), iar ultrajul judiciar în art. 279 din același cod. [1, 2, 3]

1. Ultrajul (Art. 257 Cod Penal)

Definiție și fapte: Infracțiunea constă în amenințarea, lovirea, vătămarea sau omorul săvârșite împotriva unui funcționar public cu exercițiu al autorității de stat aflat în exercitarea atribuțiilor, ori în scop de intimidare/răzbunare