Politica

Traian Băsescu îl critică pe Nicușor Dan după decizia luată în cazul jurnalistului Ovidiu Vanghele: O putea rezolva în doi

Traian Băsescu îl critică pe Nicușor Dan după decizia luată în cazul jurnalistului Ovidiu Vanghele: O putea rezolva în doiNicusor Dan si Ovidiu Vanghele. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Traian Băsescu a comentat decizia președintelui Nicușor Dan de a-i interzice accesul la Palatul Cotroceni jurnalistului Ovidiu Vanghele, după ce acesta l-ar fi jignit în repetate rânduri. Fostul șef al statului consideră că situația putea fi gestionată printr-o discuție directă, fără ca lucrurile să ajungă la o astfel de măsură.

Traian Băsescu, despre scandalul dintre Nicușor Dan și Ovidiu Vanghele

Băsescu a vorbit și despre ținuta jurnalistului, dar și despre conferința de presă susținută de actualul președinte.

Fostul președinte consideră că Nicușor Dan ar fi putut aborda diferit conflictul cu jurnalistul Ovidiu Vanghele. În opinia sa, o conversație directă ar fi fost suficientă pentru clarificarea nemulțumirilor.

„Chestiunea cu Vanghele o putea rezolva în doi, să îi spună: Gigel: ia vino încoace, uite, nu e în regulă cu asta, că ți se pare că-s gunoi.

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Dar, și ziaristul. Vii la Cotroceni, uitați-vă la Casa Albă, toți ziariștii sunt la costum. La Cotroceni vii în niște blugi jerpeliți, cu un tricou cu mânecă scurtă. Nu am nicio garanție că nu mirosea a transpirație.”, a spus Traian Băsescu.

Traian Băsescu

Traian Băsescu. Sursă foto: captură video

Traian Băsescu a criticat și modul în care Nicușor Dan a gestionat conferința de presă

Fostul șef al statului a fost întrebat și despre conferința susținută de Nicușor Dan, precum și despre explicațiile pe care le aștepta din partea președintelui.

Băsescu a apreciat că întrebările la care actualul președinte a răspuns inițial au fost gestionate bine, însă situația s-a schimbat atunci când discuția a devenit liberă, iar jurnaliștii au început să îi adreseze întrebări.

„Întrebările pe care și le-a pus singur a mers bine. Când a fost la liber…Adevărul este că după 2 ore poți să faci greșeli, dacă nu ești antrenat la astfel de ciocniri cu presa, că el a avut cu mulți dintre ziariști o ciocnire, nu întrebări și răspunsuri.

Fostul președinte cere clarificări privind anularea alegerilor

Traian Băsescu a vorbit și despre subiectul anulării alegerilor, despre care consideră că nu a primit încă explicațiile necesare. Fostul președinte a spus că se aștepta ca Nicușor Dan să prezinte clarificări privind acest episod.

„Dacă este o problemă care, după părerea mea, e nelămurită și nu mai suportă mult să stea nelămurită, este problema raportului cu alegerile.

Și eu am crezut că faci o astfel de conferință ca să ne dea o explicație. Nu îmi dau seama care e atribuțiunea președintelui în face un astfel de raport legat de alegeri.

Nu are atribuțiuni. Aici e o chestiune care trebuie anchetată. Deci discutăm de anularea alegerilor. De la Revoluție e cel mai puternic eveniment pe care l-am avut. Să mă scuze cei care au altă părere, asta e părerea mea, s-au anulat alegerile într-un stat democratic”, a mai spus fostul președinte.

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