Politica

Nicuşor Dan, replică din Irlanda, după scandalul cu Ovidiu Vanghele: „Nu sunt un gunoi”

Nicuşor Dan, replică din Irlanda, după scandalul cu Ovidiu Vanghele: „Nu sunt un gunoi”Nicusor Dan. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Aflat într-o vizită oficială în Irlanda, preşedintele Nicuşor Dan a făcut declarații ferme joi seară, în urma incidentului în care a fost implicat jurnalistul Ovidiu Vanghele, căruia i-a fost interzis accesul la conferințele de presă organizate la Palatul Cotroceni. Șeful statului și-a motivat decizia prin prisma respectului datorat atât persoanei sale, cât și instituției pe care o reprezintă.

Nicuşor Dan, replică din Irlanda, după scandalul cu Ovidiu Vanghele: „Nu sunt un gunoi”

În cadrul discuției despre acest subiect, președintele a structurat situația pe mai multe planuri, subliniind în primul rând importanța demnității umane și instituționale.

„Eu nu sunt un gunoi. Şi, în calitate de om, am dreptul să nu intru în dialog cu o persoană care nu mă respectă. Mai important de atât este demnitatea funcţiei publice. Eu, în mod simbolic, sunt şeful aparatului statului român, adică poliţişti, asistenţi medicali, profesori, funcţionari publici, judecători şi nu pot să accept că vreuna din persoanele astea, care lucrează pentru statul român, poate să fie tratată ca gunoi de un cetăţean al acestui stat, pentru că e o formă de lipsă de respect la adresa statului însuşi şi la adresa autorităţii statului român”, a afirmat preşedintele.

Nicusor Dan si Ovidiu Vanghele

Nicusor Dan si Ovidiu Vanghele. Sursa foto: Captură video

Nu contestă dreptul cetățenilor de a manifesta nemulțumiri

Totodată, șeful statului a ținut să precizeze că nu contestă dreptul cetățenilor de a manifesta nemulțumiri sau de a folosi pârghiile legale pentru a trage la răspundere autoritățile. În viziunea sa, societatea democratică pune la dispoziție suficiente mijloace civilizate de contestare, precum protestele legale, acțiunile în justiție sau plângerile penale, acestea fiind căile potrivite pentru exprimarea dezacordului.

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Președintele Nicușor Dan a anunțat în urmcă cu două zile că jurnalistul Ovidiu Vanghele nu va mai avea acces la conferințele de presă organizate la Palatul Cotroceni pe durata actualului mandat. Decizia a fost comunicată chiar în timpul unei conferințe de presă, după ce șeful statului l-a acuzat pe jurnalist că i-ar fi adresat injurii.

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