Ucraina a făcut un apel oficial către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite pentru convocarea unei ședințe de urgență. Demersul vine în urma bombardamentelor masive lansate de Rusia cu rachete și drone asupra teritoriului ucrainean, acțiuni soldate cu cel puțin 20 de morți și peste 80 de răniți, conform datelor transmise de ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, și preluate de agenția EFE.

Atacurile recente au vizat infrastructuri critice și zone locuite pe o suprafață extinsă din țară. "Au fost atacate clădiri rezidenţiale, infrastructuri civile şi instalaţii feroviare, ceea ce dovedeşte dispreţul flagrant al Rusiei pentru viaţa umană", a afirmat Sibiga pe X, subliniind că atacurile au vizat regiuni din aproape toată Ucraina.

Printre localitățile grav afectate se numără orașul Dnipro, din centrul-estul țării, unde o dronă rusească a lovit direct un tren de călători aflat în gară. În urma acestui impact, 15 persoane și-au pierdut viața. Alte trei persoane au fost ucise după ce o dronă rusească a lovit o clădire de locuinţe din oraşul Kremenciuk, în regiunea Poltava (centrul Ucrainei), iar două adolescente de 15 ani şi-au pierdut viaţa în Cernigău (nord) după un atac rusesc care a vizat zona centrală a oraşului în plină zi.

Liderii diplomatici de la Kiev consideră că aceste acțiuni militare reprezintă o nerespectare gravă a normelor globale de drept și a actelor constitutive ale comunității internaționale.

"Aceste atacuri constituie o altă încălcare flagrantă a dreptului internaţional şi a Cartei ONU", a declarat Sibiga referitor la loviturile de joi.

Oficialul ucrainean a susținut totodată că Federația Rusă abuzează de statutul de membru permanent în Consiliul de Securitate al ONU pentru a bloca orice decizie sau mandat activ al acestui organism.

În contextul intensificării bombardamentelor în adâncimea teritoriului, departe de linia frontului, autoritățile ucrainene fac un apel constant la comunitatea internațională pentru măsuri drastice și sprijin defensiv suplimentar.

Sibiga a solicitat o presiune internaţională mai puternică asupra Rusiei şi ajutor militar suplimentar pentru Ucraina, pentru a descuraja Moscova să efectueze mai multe atacuri de acest fel.

Solicitarea unor astfel de reuniuni de urgență la nivel global a devenit o practică frecventă pentru Kiev după fiecare val major de atacuri aeriene. Cu toate acestea, Rusia își exercită sistematic dreptul de veto pentru a opri adoptarea oricărei rezoluții sau măsuri oficiale privind acțiunile armatei sale pe teritoriul ucrainean.