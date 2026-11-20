Operațiunile militare desfășurate de Statele Unite împotriva regimului din Iran au generat cheltuieli de 48 de miliarde de dolari de la declanșarea primelor lovituri din luna februarie. Datele financiare actualizate au fost prezentate oficial joi, în cadrul unei audieri desfășurate la Washington, potrivit informațiilor transmise de agenția AFP.

Bilanțul financiar a fost făcut public de Arthur Miller, controlor financiar adjunct al Pentagonului, care a oferit parlamentarilor americani o imagine clară asupra efortului bugetar susținut până în prezent.

„La data de 13 noiembrie, această sumă se ridica la 48,3 miliarde de dolari”, a declarat Arthur Miller, controlor financiar adjunct al Pentagonului, în faţa unor membri ai Congresului.

Acest nou raport indică o creștere accelerată a cheltuielilor militare într-un interval relativ scurt. Suma comunicată acum este cu aproximativ 26% mai mare comparativ cu evaluarea anterioară realizată de Biroul Congresului pentru Buget (CBO), instituție care estimase la data de 1 august un cost total de 38 de miliarde de dolari pentru acest conflict.

Declarațiile oficialului american au fost făcute în contextul audierii sale de către parlamentari pentru numirea în funcția de secretar adjunct al Marinei, poziție în care va fi responsabil cu gestionarea financiară. Cu această ocazie, el a detaliat capitolele bugetare unde s-au dus cei mai mulți bani.

„Această sumă include muniţia, costurile de înlocuire a echipamentelor şi cheltuielile operaţionale”, a precizat Arthur Miller, în cadrul unei audieri în faţa parlamentarilor cu privire la numirea sa în funcţia de secretar adjunct al Marinei, responsabil cu gestionarea financiară.

Nota de plată finală a conflictului ar putea fi mai mare. Raportul financiar prezentat Congresului reflectă strict costurile directe ale operațiunilor militare și ale logisticii.

În acest calcul nu sunt incluse pagubele materiale suferite de bazele militare americane din Orientul Mijlociu, unele dintre aceste instalații fiind grav avariate în urma atacurilor cu drone și rachete lansate de forțele iraniene. De asemenea, bilanțul Pentagonului nu ia în considerare efectele indirecte și repercusiunile majore pe care acest război le produce asupra economiei mondiale.