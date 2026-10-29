Vladimir Putin a transmis un nou avertisment statelor europene, afirmând că Rusia dispune de capacitatea de a face față unui eventual război, dar că nu urmărește declanșarea unui conflict. Declarațiile au fost făcute joi, la finalul summitului Rusia-Africa, în contextul discuțiilor privind securitatea europeană și posibilitatea unei confruntări militare până în 2030. Președintele rus a vorbit și despre relațiile dintre Moscova și țările europene, susținând că există posibilitatea reluării dialogului diplomatic, relatează The Moscow Times.

Liderul de la Kremlin a comentat discuțiile referitoare la pregătirile militare ale statelor europene pentru următorii ani. Potrivit acestuia, Rusia este deja pregătită pentru o eventuală confruntare, însă nu ar avea intenția de a începe un război.

„Mulți nu fac decât să vorbească despre pregătirea pentru un război până în 2030. Este corect acest lucru? Nu. În primul rând, noi suntem pregătiți, dar nu dorim niciun război cu Europa”, a declarat Vladimir Putin, potrivit Interfax.

Președintele rus a susținut că o înfrângere strategică a Moscovei este puțin probabilă până în 2030. Afirmația a fost însoțită de un avertisment adresat celor care iau în calcul posibilitatea unei confruntări militare.

„Iar dacă se va merge prea departe, nu vor mai exista câștigători deloc. Să nu uite nimeni acest lucru”, a spus Putin.

Declarațiile referitoare la disponibilitatea Rusiei pentru un eventual conflict și la consecințele acestuia au fost relatate și de agenția rusă Interfax.

În aceeași conferință de presă, Vladimir Putin a abordat situația de securitate din regiunea Mării Baltice.

Liderul rus a susținut că Moscova nu dorește apariția unor tensiuni similare celor din Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz. Totodată, acesta a afirmat că Rusia susține respectarea dreptului internațional, dar este pregătită să reacționeze la acțiunile pe care le consideră provocatoare. Putin a făcut o comparație între cele două regiuni maritime și a avertizat asupra riscului unei escaladări.

„Altfel, se va ajunge la o situație asemănătoare cu cea din Strâmtoarea Ormuz. Vrea cineva ca în Marea Baltică să se creeze o situație similară cu cea din Golful Persic sau din Strâmtoarea Ormuz? Noi nu dorim acest lucru, dar vom răspunde la orice provocare”, a declarat Putin.

Afirmațiile au fost făcute în contextul discuțiilor privind securitatea maritimă și relațiile Rusiei cu statele din nordul Europei.

Președintele rus a vorbit și despre o convorbire purtată cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, și cu premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre. Potrivit lui Putin, discuția a avut loc la inițiativa celor doi lideri europeni și a inclus situația din Marea Baltică.

Acesta a afirmat că, după convorbire, Stubb și Støre au fost criticați pentru decizia de a intra în dialog cu Moscova. Președintele rus a susținut însă că asemenea contacte sunt necesare pentru restabilirea relațiilor.

„Știu că ulterior au apărut și critici la adresa lor, dar nu este treaba noastră să evaluăm dacă este corect sau greșit. Eu consider că este corect. La urma urmei, în Europa există oameni care nu doresc să îi provoace Rusiei o înfrângere strategică, așa cum fac unii, ci doresc să stabilească un dialog constructiv”, a adăugat președintele rus.

Vladimir Putin a afirmat că Rusia sprijină inițiativele care ar putea contribui la restabilirea relațiilor cu Europa, atât la nivel general, cât și în raport cu anumite state. Totodată, liderul de la Kremlin a reiterat că Moscova nu își dorește o confruntare militară directă cu țările europene, dar susține că este pregătită să răspundă în cazul unei escaladări.