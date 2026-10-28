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Rusia nu vrea europenii la masa negocierilor pentru Ucraina. Discuțiile cu Kievul și SUA vor fi reluate în noiembrie

Rusia nu vrea europenii la masa negocierilor pentru Ucraina. Discuțiile cu Kievul și SUA vor fi reluate în noiembrieSursa foto: kremlin.ru
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Din cuprinsul articolului

Rusia, Ucraina și Statele Unite vor relua în noiembrie negocierile tripartite privind războiul din Ucraina, fără participarea oficială a reprezentanților europeni, a anunțat miercuri Iuri Ușakov, consilier pentru politică internațională al Kremlinului. Întâlnirea este programată să aibă loc la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, iar data exactă urmează să fie comunicată, relatează agenția EFE.

„Am convenit că negocierile tripartite cu participarea Rusiei, Ucrainei și SUA vor fi reluate”, a declarat Ușakov pentru televiziunea publică rusă.

Referindu-se la posibilitatea ca europenii să participe la discuții, consilierul Kremlinului a afirmat: „Ei pot participa dacă își cumpără bilete. Dar nimeni nu intenționează să îi invite la masa negocierilor”.

Ușakov declarase marți că este prea devreme pentru a discuta despre desemnarea unui negociator european în procesul de pace din Ucraina.

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Zelenski susține participarea aliaților europeni

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat în repetate rânduri pentru implicarea aliaților europeni în negocierile privind încheierea războiului, poziție susținută cu atât mai mult pe fondul tensiunilor dintre Kiev și președintele american Donald Trump.

Volodimir Zelenski

Sursa foto: Facebook/Volodimir Zelenski

La rândul său, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că europenii nu au adus propuneri noi în cadrul contactelor avute marți cu președintele rus Vladimir Putin.

Lideri europeni i-au cerut lui Putin un armistițiu

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store, au discutat telefonic cu Vladimir Putin, cu sprijinul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, și i-au cerut liderului rus să declare un armistițiu.

Potrivit informațiilor prezentate, Putin le-a transmis interlocutorilor europeni că nu va exista pace în Ucraina până când nu vor fi luate în considerare interesele naționale ale Rusiei.

Negocierile ar putea avea loc în a doua săptămână din noiembrie

Data exactă a noii runde de negocieri de la Abu Dhabi va fi anunțată „în curând”, a precizat Ușakov.

Moscova a propus organizarea întâlnirii în a doua săptămână din noiembrie. Kievul preferă însă ca discuțiile să fie amânate până în zilele imediat următoare alegerilor legislative din Statele Unite, programate pentru 3 noiembrie.

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