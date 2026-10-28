Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că forțele armate ale Ucrainei au recucerit teritorii în urma mai multor operațiuni și continuă acțiunile ofensive împotriva trupelor ruse, relatează Reuters.

Liderul de la Kiev a afirmat că situația de pe front este cea mai bună din ultima perioadă, în contextul războiului care durează de aproximativ patru ani și jumătate.

În discursul său video de seară, Volodimir Zelenski a subliniat că pozițiile armatei ucrainene ar putea fi consolidate prin livrarea unor sisteme suplimentare de apărare antiaeriană din partea aliaților occidentali.

Liderul ucrainean a prezentat, pentru prima dată, detalii despre operațiunea „Veles”, desfășurată în apropierea orașului Kupiansk, din regiunea Harkov, în nord-estul țării. Localitatea a fost recucerită de forțele ucrainene la sfârșitul anului 2022, însă a rămas ulterior sub presiunea constantă a trupelor ruse.

Potrivit lui Zelenski, armata rusă a încercat să utilizeze conductele subterane de gaze pentru a avansa dincolo de pozițiile ucrainene.

Militarii Kievului ar fi întors această tactică împotriva adversarului, folosind infrastructura subterană în cadrul unei operațiuni pe care președintele a descris-o drept bine planificată și bazată pe tehnologie.

Zelenski a menționat și operațiunea „Vivaldi”, desfășurată într-o zonă mai nordică, cu obiectivul de a împiedica înaintarea trupelor ruse în puncte strategice din estul Ucrainei.

Luna trecută, un comandant militar ucrainean de rang înalt a anunțat că forțele Kievului au eliminat grupuri rusești infiltrate de pe o suprafață de 75 de kilometri pătrați și au recucerit alți 10 kilometri pătrați.

Acțiunile s-au concentrat în apropierea așa-numitei „centuri de fortărețe”, formată din orașele Sloviansk și Kramatorsk.

Controlul asupra acestor localități ar apropia Rusia de obiectivul declarat de a cuceri întreaga regiune Donbas. Declarațiile ucrainene privind recuceririle teritoriale nu au fost însoțite de o verificare independentă a tuturor afirmațiilor de pe front.