Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că schimbul de informații americane privind atacurile rusești „funcționează acum”, după discuțiile cu trimisul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, potrivit BBC.

Întâlnirea de la Oslo a avut loc după acuzațiile Kievului că Washingtonul ar reține informații cheie - o afirmație respinsă ca „scandaloasă” de secretarul de stat american Marco Rubio.

Președintele finlandez Alexander Stubb, care a participat și el la discuții, a declarat că s-au făcut „progrese reale” în ceea ce privește propunerile de realizare a păcii, dar nu a oferit detalii și a avertizat că va fi nevoie de răbdare.

Zelenski și aliații săi europeni au declarat că acum depinde de Rusia să răspundă propunerilor convenite la Oslo, când Witkoff va sosi la Sankt Petersburg miercuri.

Witkoff nu a fost prezent la conferința de presă comună de după discuțiile de marți din capitala Norvegiei, iar Jared Kushner, un alt trimis cheie, a participat la întâlnire prin legătură video.

Un oficial american a descris ulterior discuțiile ca fiind „foarte productive și constructive”, afirmând că a existat o „aliniere puternică la nivel de lucru” între SUA, Ucraina și Europa cu privire la „următorii pași”.

Oficialul a confirmat că Witkoff urmează să se întâlnească mâine cu președintele Vladimir Putin în Rusia pentru a discuta propunerile și că Kushner va participa din nou virtual.

Putin nu a comentat încă public ultimele evoluții, dar ministrul de externe Serghei Lavrov a declarat anterior că Kremlinul va asculta ce va oferi Wiktoff, excluzând în același timp „orice concesii politice”.

Vorbind după conferința de presă a lui Volodimir Zelenski de la Oslo, Trump le-a spus reporterilor de la Casa Albă că dorește ca Kievul să „facă o înțelegere”. El a spus că Rusia ar dori să „ducă la bun sfârșit” procesul de pace și că este „timpul ca Ucraina să pună capăt acestui război”.

Atacurile cu drone rusești au continuat marți. Oficialii ucraineni au declarat că cel puțin 10 persoane au fost ucise - patru la Kiev și în regiunea capitalei, alte patru în regiunea Donețk de est și două în orașul central Dnipro.

Abordând problema schimbului de informații americane după discuțiile de marți, Zelenski a declarat că este „recunoscător că informațiile funcționează acum”.

„Vorbind despre avertizarea timpurie, care este foarte importantă pentru poporul nostru, copiii noștri, adulții, civilii, deoarece putem auzi când vin explozii balistice - așa că suntem recunoscători părții americane, acum funcționează, este minunat”, a declarat președintele ucrainean.

El a spus că speră, de asemenea, la un rezultat bun și în ceea ce privește accesul la satelitul Starlink al SpaceX, după ce armata ucraineană a raportat în ultimele zile restricții de viteză pe platforma americană utilizată de Kiev pentru a efectua atacuri cu drone împotriva Rusiei.

Înainte de discuțiile de la Oslo, Zelenski a declarat că a avut o „discuție constructivă” cu Rubio despre necesitatea avertizărilor timpurii americane, a interceptoarelor de rachete și a Starlink.

Zelenski a reafirmat, de asemenea, că Ucraina este „gata de negocieri” pentru a pune capăt războiului.

„Desigur, nu pierdem acest război, dar pierdem oameni pentru că Rusia atacă”, a spus el.

Liderul ucrainean a adăugat că la Oslo au fost discutate și garanții de securitate „puternice” pentru Ucraina, precum și propuneri de încetare a focului în domeniul energetic.

Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre, care a participat și el la discuții, a subliniat că Europa „trebuie să fie la masa negocierilor” în timpul oricăror discuții despre cum să se pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

Rapoarte neconfirmate de marți au afirmat că transferul mai multor rachete interceptoare Patriot de fabricație americană - singura armă eficientă în doborârea rachetelor balistice rusești - nu fusese încă aprobat.

Rubio, care se află în prezent într-o vizită în India, le-a spus reporterilor că ar putea fi adevărat că interceptoarele Patriot nu sosiseră încă în Ucraina - dar a subliniat că nimic nu a fost refuzat Kievului în mod intenționat.