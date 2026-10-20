Steve Witkoff, emisarul special al președintelui american Donald Trump, este așteptat săptămâna aceasta în Norvegia și Rusia pentru discuții privind încheierea războiului din Ucraina, potrivit Reuters. La reuniunile programate la Oslo ar putea participa președintele ucrainean Volodimir Zelenski, premierul norvegian Jonas Gahr Støre, precum și reprezentanți ai Uniunii Europene, NATO și grupului E4.

Deplasările diplomatice au loc într-un moment tensionat în relația dintre Washington și Kiev, pe fondul acuzațiilor Ucrainei privind reducerea sprijinului militar american și al divergențelor dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski în privința negocierilor de pace. Programul vizitelor este provizoriu și se poate modifica, au declarat pentru Reuters trei persoane familiarizate cu situația.

Potrivit surselor citate de Reuters, două persoane au declarat că se așteaptă ca Volodimir Zelenski să participe la întâlnirile din capitala Norvegiei. Președintele ucrainean a afirmat, de asemenea, luni că negociatorii ucraineni și americani s-ar putea întâlni în Norvegia în zilele următoare.

La discuții ar urma să participe premierul norvegian Jonas Gahr Støre și reprezentanți ai grupului E4, format din Marea Britanie, Franța, Germania și Polonia. Uniunea Europeană și NATO ar urma să fie reprezentate la reuniuni.

Participarea tuturor persoanelor și delegațiilor menționate nu era însă confirmată definitiv la momentul relatării. Sursele Reuters au vorbit sub protecția anonimatului, iar programul diplomatic putea suferi modificări.

Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, era așteptat să ia parte la discuții, însă una dintre sursele citate de Reuters a precizat că acesta este bolnav și că va participa online.

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării de comentarii transmise de agenția de presă. În aceste condiții, detaliile privind formatul final al reuniunilor și componența delegațiilor rămâneau în curs de clarificare.

Pe lângă vizita în Norvegia, Steve Witkoff ar urma să se deplaseze în Rusia pentru o întrevedere cu președintele Vladimir Putin, potrivit a două persoane familiarizate cu planurile.

Discuțiile de la Moscova ar urma să vizeze mai multe subiecte legate de Ucraina, dar și situația lui Stephen Hubbard, cetățean american încarcerat în Rusia din 2022. Nu au fost prezentate detalii suplimentare privind agenda întâlnirii sau eventualele rezultate ale acesteia.

Eventuala întrevedere cu Putin ar oferi administrației Trump un nou cadru pentru abordarea directă a dosarului ucrainean. Totuși, deplasarea și agenda sa trebuie tratate ca planuri preliminare, nu ca evenimente deja confirmate în toate detaliile.

Anunțul privind discuțiile diplomatice vine în contextul unor divergențe tot mai vizibile între administrația americană și conducerea Ucrainei.

Kievul susține că Statele Unite au redus capacitatea sistemului de comunicații militare Starshield, operat de SpaceX, și au limitat schimbul de informații. Ucraina a reclamat, de asemenea, întârzieri în livrarea unor rachete de apărare aeriană Patriot, pentru care alte state au plătit.

Într-un mesaj video publicat luni pe rețelele sociale, Volodimir Zelenski a afirmat că aceste măsuri sugerează existența unei decizii politice de încetinire a sprijinului acordat Ucrainei.

O persoană familiarizată cu situația a declarat pentru Reuters că secretarul american al apărării, Pete Hegseth, nu autorizase încă livrarea celui mai recent pachet de armament american achiziționat de aliații NATO prin programul PURL. Sursa nu a putut confirma dacă pachetul respectiv includea rachete Patriot.

Oficialii americani au negat acuzațiile Ucrainei, în timp ce Casa Albă nu a oferit un comentariu imediat în legătură cu informațiile relatate de Reuters.

Discuțiile sunt complicate și de schimbul de declarații dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. Președintele american l-a acuzat pe liderul ucrainean că refuză să negocieze pacea cu Rusia și a sugerat luni că ar putea fi momentul ca Ucraina să desemneze o altă persoană pentru negocieri.

Zelenski a susținut în mod repetat că este pregătit pentru discuții. Divergențele dintre cei doi lideri se desfășoară în paralel cu dezbaterea privind sprijinul militar american și condițiile în care ar putea fi obținută o încetare a războiului.

Ucraina folosește sistemul Starshield pentru comunicații pe câmpul de luptă și operațiuni cu drone. Contractul pentru acest sistem este deținut de Departamentul Apărării al SUA, care permite Ucrainei să îl utilizeze. Potrivit oficialilor ucraineni, limitarea capacităților sistemului a afectat apărarea împotriva atacurilor rusești și a avut consecințe asupra populației civile.

Elon Musk, directorul general al SpaceX, a declarat săptămâna trecută pe platforma X că eventualele restricții privind viteza sau utilizarea sistemelor Starshield sunt decise de armata americană sau de președintele SUA, deoarece sistemele sunt deținute și controlate de guvernul american.

Vizitele planificate ale lui Steve Witkoff în Norvegia și Rusia ar putea deschide o nouă rundă de discuții între reprezentanții americani, Ucraina și partenerii europeni. Deocamdată, participarea lui Zelenski și detaliile întâlnirilor nu sunt confirmate integral, iar programul se poate modifica.

Evoluția negocierilor va depinde de agenda stabilită pentru reuniunile de la Oslo și de eventualele rezultate ale discuțiilor dintre emisarul american și Vladimir Putin.