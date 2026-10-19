Republica Moldova. Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, susține că Igor Dodon a mers la Moscova pentru a recâștiga încrederea Kremlinului și pentru a obține sprijin politic pentru Partidul Socialiștilor. În opinia sa, oferta privind gazele naturale nu este realistă, iar Republica Moldova nu poate negocia separat cu Rusia, în timp ce încearcă să avanseze pe calea integrării europene. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru TV8.

Potrivit lui Anatol Șalaru, vizita lui Igor Dodon la Moscova nu ar fi avut doar un scop oficial, legat de consolidarea relațiilor politice și interparlamentare. Fostul ministru consideră că liderul socialiștilor încearcă să-și refacă pozițiile în fața autorităților ruse și să devină principalul reprezentant al opoziției antieuropene din Republica Moldova.

Șalaru afirmă că a anticipat mesajul pe care Dodon urma să-l transmită după revenirea în țară: că ar fi găsit o soluție pentru aprovizionarea Republicii Moldova cu gaze naturale și alte resurse energetice, iar relațiile bune cu Rusia ar fi suficiente pentru rezolvarea problemelor.

„Este o aberație, fiindcă Republica Moldova nu poate să negocieze separat cu Rusia, mai ales acum, când depune eforturi considerabile pentru a deschide toate clusterele de negocieri, pentru a fi acceptată să adere la Uniunea Europeană”, a declarat fostul ministru.

În opinia sa, asemenea inițiative reprezintă încercări de a câștiga electorat și de a menține anumite formațiuni politice relevante.

„Moscova nu mai mizează pe Dodon, fiindcă nu are capacitatea să-și recupereze electoratul pierdut și Dodon merge din greșeală în greșeală”, a afirmat Șalaru.

El susține că Rusia ar avea nevoie de un lider capabil să reprezinte opoziția antieuropeană din Republica Moldova, iar Igor Dodon ar încerca să obțină acest rol. Totodată, fostul ministru a presupus că liderul PSRM ar fi urmărit să convingă Kremlinul să susțină candidatul socialiștilor la alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei. Șalaru a precizat însă că nu știe dacă această încercare a avut succes.

Fostul ministru al Apărării consideră că oferta privind reluarea aprovizionării Republicii Moldova cu gaze rusești trebuie privită cu scepticism. În opinia sa, există obstacole legate de transportul gazelor și de accesul la infrastructura necesară pentru livrarea acestora.

Șalaru a explicat că gazul rusesc transportat prin infrastructura care ajunge în apropierea Bulgariei nu poate fi livrat automat mai departe către Republica Moldova. Pentru o asemenea soluție ar fi necesare garanții privind tranzitul și accesul la conductele care asigură legătura cu piața europeană.

„Nu văd nicio soluție prin care ar putea să aducă gazul până în Republica Moldova”, a declarat acesta.

În același timp, fostul ministru a amintit că Rusia a întrerupt anterior livrările de gaze către Republica Moldova și alte state. Din acest motiv, el consideră că autoritățile de la Chișinău nu ar trebui să se bazeze pe promisiunile Moscovei.

Șalaru susține că una dintre principalele direcții urmărite de guvernările de la Chișinău a fost identificarea unor surse alternative de aprovizionare.

„Gazul rusesc este gaz politic”, a subliniat fostul ministru.

Vizita lui Igor Dodon la Moscova a avut loc la câteva zile după o ședință cu ușile închise a Parlamentului, în cadrul căreia au fost discutate structura și efectivul Armatei Naționale. Întrebat dacă această apropiere în timp ar trebui să provoace îngrijorări privind securitatea informațiilor, Anatol Șalaru a declarat că nu crede că vizita socialiștilor este legată direct de ședința respectivă.

Totuși, fostul ministru a atras atenția asupra riscurilor de transmitere a informațiilor sensibile prin mijloace digitale.

„Astăzi secretele militare nu se transportă cu valiza. E suficientă o aplicație pe telefon ca să trimită la Moscova toată informația necesară sau către cineva de la ambasada rusă sau către persoanele lor de contact din Moldova”, a declarat Șalaru.

Acesta nu a prezentat dovezi că Igor Dodon ar fi transmis informații secrete, ci a vorbit despre posibilitatea ca datele sensibile să fie comunicate prin mijloace electronice.

În ceea ce privește capacitatea liderului PSRM de a-și consolida pozițiile politice, Șalaru a afirmat că nu se așteaptă ca acesta să obțină rezultate importante în urma vizitei.

Fostul ministru al Apărării a criticat și reacția lui Igor Dodon la comentariile făcute de analiști și politicieni după deplasarea la Moscova. Liderul socialiștilor a declarat că merge acolo unde dorește, atât în est, cât și în vest.

Șalaru consideră că reacțiile experților sunt firești și că vizita trebuie analizată în contextul relațiilor politice dintre Chișinău și Moscova.

El a amintit că, în perioada în care Igor Dodon a fost președinte, acesta a vizitat Rusia de peste 60 de ori, dar, în opinia sa, deplasările nu au adus rezultate concrete pentru Republica Moldova.

„Nu a deschis piața rusă pentru produsele moldovenești, nu a redus prețul la gaz, nu a rezolvat niciun fel de problemă”, a declarat fostul ministru.

Anatol Șalaru consideră că și componența delegației cu care Igor Dodon a mers la Moscova este relevantă. Fostul ministru a remarcat numărul redus al participanților și a susținut că între reprezentanții socialiștilor și cei ai Dumei de Stat a Rusiei nu ar fi existat un interes deosebit pentru întâlnire.

„Oricum ei au copleșit numeric pe cei din Duma de Stat, că vă dați seama, 5 la 2 e totuși o proporție foarte mare”, a afirmat Șalaru.

Acesta a adăugat că delegația lui Dodon a inclus persoane pe care le consideră lipsite de importanță politică.

Fostul președinte al Republicii Moldova, prorusul Igor Dodon, și deputații socialiști au întreprins recent o vizită la Moscova, unde s-au întâlnit cu Ruslan Tatarinov, vicepreședintele partidului rus „Rusia Justă”. Potrivit biografiei publicate pe site-ul formațiunii, acesta a participat la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei din 2022 până în februarie 2025. Dodon afirmă că discuțiile s-au axat pe subiecte de actualitate, inclusiv pe relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă.

Liderul PSRM nu se află pentru prima dată în Rusia. În iunie 2026, acesta a participat la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Atunci, Dodon a pledat pentru reluarea cooperării economice cu Moscova și pentru renunțarea la sancțiunile impuse Rusiei.

Pozițiile sale publice au fost însoțite și de mesaje de susținere adresate liderului rus. Recent, fostul președinte l-a felicitat pe Vladimir Putin cu ocazia zilei de naștere.