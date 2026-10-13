Republica Moldova. Fostul președinte al Republicii Moldova, prorusul Igor Dodon, și deputații socialiști care îl însoțesc la Moscova s-au întâlnit cu Ruslan Tatarinov, vicepreședintele partidului rus „Rusia Justă”. Potrivit biografiei publicate pe site-ul formațiunii, acesta a participat la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei din 2022 până în februarie 2025. Dodon afirmă că discuțiile s-au axat pe subiecte de actualitate, inclusiv pe relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă.

„Am subliniat importanța menținerii dialogului și a legăturilor dintre țările noastre”, a scris Igor Dodon pe rețelele de socializare.

La rândul său, partidul „Rusia Justă” a anunțat că Ruslan Tatarinov le-a mulțumit socialiștilor pentru cooperare. PSRM susține că relațiile dintre cele două formațiuni durează din 2014.

„Suntem prieteni de 12 ani. Și am avut întotdeauna relații foarte bune”, a declarat Dodon, potrivit comunicatului publicat de formațiunea rusă.

Liderul socialist s-a plâns, totodată, că în actualul Parlament al Republicii Moldova nu există un grup de prietenie cu Rusia și Belarus.

„Pentru prima dată în 35 de ani, în Parlamentul Moldovei nu există un grup de prietenie cu Rusia și Belarus”, a declarat Igor Dodon.

Ruslan Tatarinov a decis să plece voluntar la războiul din Ucraina în toamna anului 2022, deși beneficia de scutire de mobilizare. Potrivit informațiilor publicate de partidul său, acesta s-a aflat pe front mai bine de doi ani, până în februarie 2025.

Vicepreședintele partidului „Rusia Justă” a recunoscut, într-un interviu, că s-a înrolat voluntar în armata rusă în octombrie 2022. El a petrecut aproximativ doi ani și jumătate pe frontul din Ucraina.

Tatarinov și-a justificat participarea la război prin dorința de a contribui la victoria Rusiei. Acesta susține acțiunile militare ale Kremlinului și afirmă că Rusia ar lupta împotriva întregii Europe.

După întoarcerea de pe front, oficialul rus a declarat, într-un interviu, că „Rusia are propriul cod genetic”.

În biografia publicată pe site-ul partidului „Rusia Justă”, Tatarinov este prezentat drept colonel al Rosgvardiei și veteran al detașamentului cu destinație specială „Viteaz”.

Participarea sa la război este descrisă în biografie drept implicare în „operațiunea militară specială a Rusiei”. Aceasta este denumirea folosită de Kremlin pentru războiul declanșat împotriva Ucrainei.

Igor Dodon a plecat în Federația Rusă pe 12 octombrie, însoțit de deputați socialiști. Potrivit anunțului făcut înaintea deplasării, acesta urma să se întâlnească cu reprezentanții mai multor partide politice rusești, inclusiv cu „Rusia Unită”, formațiunea aflată la putere și care îl susține pe Vladimir Putin. Vizita urma să dureze două zile și a fost organizată la invitația Dumei de Stat.

Dodon a declarat că deplasarea urmărește „consolidarea relațiilor interparlamentare și dezvoltarea cooperării interpartinice și a dialogului politic dintre Republica Moldova și Federația Rusă”.

Liderul PSRM nu se află pentru prima dată în Rusia. În iunie 2026, acesta a participat la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Atunci, Dodon a pledat pentru reluarea cooperării economice cu Moscova și pentru renunțarea la sancțiunile impuse Rusiei.

Pozițiile sale publice au fost însoțite și de mesaje de susținere adresate liderului rus. Recent, fostul președinte l-a felicitat pe Vladimir Putin cu ocazia zilei de naștere.