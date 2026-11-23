O parte a stângii progresiste americane intensifică presiunile pentru înlocuirea senatorului Chuck Schumer din fruntea democraților din Senatul SUA, iar senatorul Chris Van Hollen este susținut de mai mulți parlamentari și activiști care cer o schimbare de leadership, potrivit Reuters.

Disputa se desfășoară după victoria democraților în alegerile de la mijlocul mandatului și înaintea votului intern programat pentru 1 decembrie.

Campania împotriva lui Schumer este susținută de organizații progresiste, inclusiv Democratic Socialists of America (DSA), și de politicieni care consideră că partidul trebuie să adopte o abordare mai fermă față de interesele corporatiste, administrația Donald Trump și prioritățile economice ale alegătorilor.

Schumer, care conduce grupul democrat din Senat din 2017, încearcă să-și păstreze poziția în perspectiva preluării majorității de către partid în noul Congres.

Senatorul Chris Van Hollen, reprezentant al statului Maryland, a anunțat că îl va contesta pe Chuck Schumer pentru funcția de lider al democraților din Senat. Decizia sa a deschis o confruntare internă rară, într-un moment în care partidul se pregătește să preia controlul asupra Senatului.

Van Hollen a afirmat că rezultatul alegerilor transmite un mesaj privind nevoia de schimbare și că democrații trebuie să răspundă mai direct preocupărilor americanilor privind costul vieții, influența marilor interese economice și funcționarea sistemului politic.

Senatorul Bernie Sanders, independent care votează alături de democrați, și mai mulți parlamentari progresiști și-au exprimat sprijinul pentru o schimbare de leadership. Sanders a susținut că alegătorii au cerut un partid capabil să confrunte interesele puternice și să acorde prioritate familiilor care muncesc.

Van Hollen a devenit, astfel, principalul rival al lui Schumer în competiția pentru conducerea grupului democrat.

Democratic Socialists of America a lansat o campanie prin care îi îndeamnă pe susținători să contacteze reprezentanții și să se opună realegerii lui Schumer în funcția de lider al democraților din Senat. Mesajul organizației este explicit: grupul democrat trebuie să aleagă o conducere care să răspundă mai bine revendicărilor electoratului progresist.

Campania a fost lansată în contextul nemulțumirilor legate de poziția conducerii democrate în mai multe teme, inclusiv finanțarea politică, politica față de Israel, imigrația și costul vieții. DSA și alte grupuri progresiste consideră că rezultatele electorale oferă partidului oportunitatea de a-și schimba direcția politică.

Organizația a susținut public ideea unei provocări la adresa lui Schumer, iar sprijinul pentru Van Hollen a crescut în rândul unor parlamentari și activiști care solicită o conducere mai combativă.

Chuck Schumer nu a dat semne că intenționează să renunțe la funcție. Senatorul a declarat că are voturile necesare pentru a continua să conducă grupul democrat și a subliniat rezultatele obținute de partid în alegerile recente.

Potrivit Reuters, în momentul publicării informațiilor din 22 noiembrie, cel puțin 16 senatori își exprimaseră public sprijinul pentru Schumer, în timp ce șase susțineau candidatura lui Van Hollen. Restul voturilor ar putea decide rezultatul scrutinului intern.

Votul pentru alegerea liderului democrat este programat pe 1 decembrie și va avea loc în cadrul grupului parlamentar, prin vot secret. Rezultatul va determina cine conduce partidul în Senat în perioada în care democrații se pregătesc să preia controlul asupra legislativului în ianuarie.

Miza competiției depășește schimbarea unei funcții de conducere. Dezbaterea reflectă tensiunile dintre establishmentul democrat și o parte a electoratului progresist, care cere o strategie mai agresivă și politici economice mai ambițioase.

Dacă Schumer își păstrează funcția, va trebui să gestioneze presiunile interne într-un Congres în care democrații vor avea oportunitatea de a influența agenda legislativă. Dacă Van Hollen câștigă, schimbarea ar putea semnala o modificare a priorităților și a modului în care partidul își negociază pozițiile politice.

Votul din 1 decembrie va arăta dacă presiunea progresiștilor poate transforma nemulțumirea internă într-o schimbare efectivă a conducerii democrate din Senat.