Activiste și parlamentari francezi solicită suspendarea utilizării de gaze lacrimogene de către poliție, după ce mai multe femei care au participat la protestele extremei stânga au susținut că ar fi avut dureri menstruale, sângerări neobișnuite și modificări ale ciclului în urma expunerii la aceste substanțe, potrivit Associated Press (AP). Demersul vine pe fondul unor manifestații recente din Paris, în care forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru dispersarea mulțimilor.

Organizația de advocacy „Lacrymos de sang” susține că a adunat peste 10.000 de sesizări privind simptome apărute după expunere. Cu toate acestea, numărul raportărilor nu reprezintă o confirmare medicală a efectelor și nici nu demonstrează că gazele lacrimogene sunt cauza problemelor descrise.

Gazele lacrimogene utilizate de poliția franceză conțin CS, un agent chimic iritant care afectează ochii, pielea și căile respiratorii. Substanța este dispersată în aer sub formă de particule fine, iar efectele expunerii depind de concentrație și de durata contactului.

Printre persoanele expuse în timpul manifestațiilor se numără protestatari pașnici, copii, femei însărcinate, persoane în vârstă, dar și locuitori ai zonelor în care au avut loc demonstrațiile.

Mai multe femei au relatat că, după expunere, au resimțit crampe abdominale mai puternice decât cele obișnuite, sângerări neașteptate sau modificări ale regularității ciclului menstrual. Unele dintre sesizările colectate de grupul „Lacrymos de sang” descriu episoade de sângerare prelungită, inclusiv în cazul unor persoane aflate la menopauză sau care utilizau contraceptive hormonale.

Mélina Galland, fotograf independent în vârstă de 24 de ani, a povestit pentru Associated Press că, după protestele din 17 octombrie de la Paris, a resimțit dureri abdominale intense, neobișnuite pentru perioada ciclului menstrual în care se afla.

Eva-Luna Tholance, fostă jurnalistă și fondatoarea colectivului „Lacrymos de sang”, a inițiat o campanie de colectare a relatărilor privind posibilele efecte ale gazelor lacrimogene asupra sănătății reproductive.

Grupul a distribuit un chestionar prin care persoanele expuse au fost invitate să descrie simptomele și circumstanțele expunerii. Potrivit activiștilor, au fost adunate peste 10.000 de sesizări.

Parlamentari din opoziția marxistă susțin demersurile pentru interzicerea gazelor lacrimogene în timpul manifestațiilor și solicită o evaluare independentă a riscurilor pentru sănătate. Dezbaterea s-a intensificat în urma protestelor studențești și a demonstrațiilor organizate împotriva creșterii costului vieții.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, respinge însă solicitările de suspendare. Oficialul consideră că utilizarea gazelor lacrimogene este necesară pentru gestionarea mulțimilor și reprezintă o alternativă la folosirea unor arme mai periculoase.

O cercetare publicată în 2023 în revista Frontiers in Epidemiology a analizat relatările a 1.276 de persoane expuse agenților chimici utilizați de forțele de ordine, în contextul protestelor din Statele Unite din 2020 și 2021.

În cadrul studiului, 83% dintre participante au raportat cel puțin un simptom asociat sănătății reproductive. Printre manifestările menționate s-au numărat crampele uterine, sângerările menstruale premature, sensibilitatea sânilor și întârzierea menstruației.

Cercetătorii au identificat o asociere între expunerea la agenți chimici și raportarea unor probleme reproductive, inclusiv în cazul persoanelor expuse mai multe zile. Studiul nu a demonstrat însă o relație cauzală directă.

Autorii au subliniat limitele cercetării, inclusiv faptul că datele au fost colectate prin chestionare și că persoanele care au resimțit simptome mai pronunțate ar fi putut avea o probabilitate mai mare de a participa.

Ministerul de Interne din Franța susține că studiile științifice publicate până în prezent nu demonstrează că agentul CS provoacă modificări menstruale sau avorturi spontane. Autoritățile afirmă că majoritatea efectelor asociate expunerii se remit în câteva ore, dar admit că unele manifestări persistente la nivelul pielii și ochilor nu pot fi excluse.

Deocamdată, relatările colectate în Franța și cercetările anterioare ridică întrebări privind siguranța utilizării gazelor lacrimogene, însă sunt necesare studii suplimentare pentru a stabili dacă expunerea poate provoca direct modificări ale ciclului menstrual sau alte probleme de sănătate reproductivă.