Steaguri cu secera și ciocanul, pancarte cu mesaje socialiste și comuniste și materiale de recrutare au fost vizibile la manifestațiile organizate vineri de tinerii europeni în mai multe orașe europene, în cadrul unei mobilizări internaționale. Deși numeroase relatări din presă au prezentat acțiunile drept proteste pentru salarii, educație, climă și împotriva măsurilor de austeritate, o investigație Fox News arată că în mobilizarea și organizarea lor au fost implicate numeroase grupări comuniste, marxiste și socialiste.

Rețeaua care a participat la International Youth Strike a reunit 114 organizații, iar acțiunile au fost anunțate în 24 de țări. Cele mai multe dintre grupurile identificate se descriu drept comuniste, marxiste, troțkiste, socialiste sau de extremă stângă. Unele organizații se descriu ca preocupate de educație, mediu și alte teme, și există și grupări a căror orientare ideologică nu a putut fi stabilită.

În Germania, oficialii din Hamburg au avertizat că organizații de extremă stângă au avut un rol important în coordonarea protestelor. În Italia, la Milano, o tânără a participat la manifestație purtând un tricou cu secera și ciocanul, în timp ce alți protestatari aveau pancarte cu mesajul „Luptați pentru viitorul nostru”, asociate coaliției socialiste „Youth International Strike Against War”.

Mobilizarea a fost promovată, spre finalul zilei de vineri, și de BreakThrough News, o organizație nonprofit finanțată de Neville Roy Singham, om de afaceri american de origine, stabilit la Shanghai și susținător al Partidului Comunist Chinez și al viziunii de „nouă ordine mondială” promovate de președintele Xi Jinping.

În Marea Britanie, membrii organizației Socialist Students, unul dintre principalii organizatori, au mărșăluit în spatele unor bannere roșii pe care scria „Luptați pentru un viitor socialist”.

În York, participanții au afișat același mesaj, iar în alte orașe au fost prezenți membri ai Revolutionary Communist Students. Aceștia au îndemnat elevii să părăsească școlile sub sloganul „Zdrobiți imperialismul / Luptați pentru revoluție”.

Gruparea face parte din Revolutionary Communist International, o organizație internațională care administrează platforma Marxist.com.

Pentru promovarea protestelor, aceasta a distribuit un videoclip în care membrii săi țineau exemplare ale publicației proprii, „Communist”. Reprezentanții săi au participat la manifestații în Cambridge, Liverpool, Leeds, Newcastle și Brighton.

Platforma internațională a prezentat acțiunile drept greve conduse de tineri în Europa, împotriva războiului și a creșterii costului vieții. În Spania, a fost prezentat un reprezentant al Sindicat d’Estudiants, fără a fi menționată, orientarea marxistă revoluționară a organizației și legătura acesteia cu sediul Casal Marxista din Barcelona.

Protestele au alimentat și narațiuni antioccidentale. Press TV, postul oficial de propagandă al Iranului, a publicat o relatare despre manifestații, prezentându-le drept acțiuni ale tinerilor împotriva salariilor mici și a costului ridicat al vieții.

Mobilizarea internațională a venit după blocade studențești și demonstrații naționale din Franța. În acele acțiuni, o rețea de grupări de extremă stângă, inclusiv comuniști, socialiști și activiști Antifa, a contribuit la organizarea manifestațiilor.

Manifestul grevei internaționale cere desființarea NATO și o schimbare radicală a sistemului, prezentând studenții și clasa muncitoare drept o forță revoluționară. La Roma, o pancartă cu imaginea lui Che Guevara transmitea mesajul „Che a murit / Preluați ștafeta”.

Oficiul pentru Protecția Constituției din cadrul Ministerului de Interne și Sport al landului Hamburg a publicat miercuri un raport în care avertizează că grupările de extremă stângă au avut un rol important în coordonarea protestelor de vineri.

Autoritățile au precizat că dezbaterea legitimă privind probleme precum economia sau serviciul militar obligatoriu nu reprezintă problema în sine. Avertismentul vizează grupările care încearcă să folosească aceste nemulțumiri pentru a-și promova ideologiile antidemocratice, inclusiv prin imagini și videoclipuri distribuite pe rețelele sociale.

Un exemplu menționat de publicație este Young Struggle, o organizație socialistă europeană fondată la Stuttgart. Membrii săi spun că luptă împotriva capitalismului, exploatării, războiului, imperialismului și patriarhatului. Într-un alt raport, autoritățile din Hamburg au descris organizația drept o ramură a Partidului Comunist Marxist-Leninist din Turcia, pe care îl consideră o grupare extremistă de stânga.

Young Struggle a publicat pe rețelele sociale imagini de la proteste, însoțite de mesajul în limba franceză „La jeunesse prépare la révolution” – „Tineretul pregătește revoluția”. Organizația a participat la acțiuni în mai multe locuri, inclusiv în Lyon, Franța, și în Austria.

Brandy Shufutinsky, director pentru educație și securitate națională la Foundation for Defense of Democracies, un institut de cercetare din Washington, a declarat pentru Fox News că ceea ce se întâmplă în Europa face parte dintr-un tipar în care actori nocivi folosesc studenții și tinerii drept participanți de bază în mișcările de protest.

Ea a spus că, în Statele Unite, astfel de organizații încearcă să conecteze teme precum protecția mediului, imigrația și drepturile angajaților cu apeluri la boicotarea Israelului și la sancțiuni împotriva acestuia. Shufutinsky a mai afirmat că unele organizații își creează structuri de tineret pentru a atrage generațiile mai noi către propriile mișcări, comparând acest model cu evoluții istorice din Uniunea Sovietică, Germania nazistă, China comunistă și Iranul islamist.

Mai multe grupări participante își declară explicit obiectivele revoluționare. Organizația germană Socialist German Workers’ Youth spune că își fundamentează activitatea pe ideile lui Marx, Engels și Lenin și citează afirmația lui Lenin potrivit căreia nu poate exista o mișcare revoluționară fără teorie revoluționară.

Gruparea REVOLUTION, activă în Germania, Austria și în alte țări, se descrie drept o organizație comunistă independentă de tineret. Programul său promovează răsturnarea revoluționară a sistemului, formarea unei mișcări comuniste de masă și constituirea unui partid mondial al revoluției socialiste. În Suedia, Revolutionary Communist Youth, implicată în conducerea protestelor, își definește orientarea prin marxism-leninism și lupta de clasă.

La manifestații au apărut și simboluri asociate mișcării Antifa, pe care administrația Trump a declarat-o organizație teroristă. În Tel Aviv a fost afișat un steag cu inscripția „Antifa Action”, iar la Köln, în Germania, protestatarii au purtat un steag cu mesajul „Antifaschistische Aktion”, expresie germană pentru „Acțiune antifascistă”. Denumirea provine de la o campanie lansată de Partidul Comunist German în 1932. Emblema cu două steaguri, folosită astăzi de grupări și activiști antifasciști din mai multe țări, este asociată cu această tradiție.

În Italia, participanții au mărșăluit sub steaguri ale partidelor comuniste, embleme cu secera și ciocanul și simboluri ale rezistenței istorice.

La Torino, în nord-vestul țării, membri ai Confederației Generale Italiene a Muncii au ocupat o piață, fluturând steaguri roșii cu secera și ciocanul. Aceștia au protestat alături de reprezentanți ai Partidului Comunist al Muncitorilor, o formațiune politică de extremă stângă, de orientare troțkistă.

La manifestații au participat și Giovani Comunisti, organizația de tineret a Partidului Refundării Comuniste. Gruparea își descrie membrii drept „mândri că sunt comuniști”, iar site-ul său promovează educația politică marxistă prin îndemnul „Educați-vă. Agitați. Organizați-vă”.

Alți demonstranți au purtat un banner cu inițialele FC-FGC, care fac trimitere la Frontul Comunist și Frontul Tineretului Comunist. La Roma, un steag cu secera și ciocanul și numele Partidului Comunist Revoluționar a fost afișat alături de un drapel al Cubei, simbol al susținerii Partidului Comunist Cubanez.

În apropiere, membrii Brigăzilor Garibaldi au fluturat un steag cu o stea roșie suprapusă peste tricolorul italian. Gruparea poartă numele unei formațiuni a Partidului Comunist Italian care a luptat în rezistența din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Un alt participant a purtat pe umeri un steag al fostei Uniuni Sovietice. La monumentul dedicat lui Giuseppe Garibaldi, steaguri roșii cu secera și ciocanul au fost afișate lângă drapele palestiniene. În Milano, un protestatar costumat în Karl Marx a ținut în mâini o reprezentare a lucrării „Das Kapital”.

Mobilizarea a atras și sprijinul unor organizații comuniste și socialiste din Statele Unite. La Los Angeles, Party for Socialism and Liberation a organizat vineri seară o dezbatere despre protestele studențești internaționale. Gruparea comunistă colaborează îndeaproape cu rețeaua nonprofit finanțată de Neville Roy Singham.

La Denver, membrii Denver Communists, Colorado Revolutionary Communists și alți activiști de extremă stângă s-au adunat în fața Capitoliului statului Colorado. Printre revendicările promovate de mișcarea grevei tinerilor s-au numărat eliminarea tuturor formelor de recrutare militară obligatorie, solidaritatea cu populațiile oprimate din întreaga lume, începând cu palestinienii, dreptatea climatică și socială, transformarea radicală a sistemului politic și opoziția față de autoritarism, represiune și extrema dreaptă.

În Marea Britanie, organizațiile politice au folosit pancarte, ziare și materiale publicitare pentru a atrage noi susținători către ideile marxiste. La King's College London, un protestatar a purtat un exemplar al publicației „Socialist Worker”, alături de pliante pentru un eveniment intitulat „Marxism într-o zi!”, programat pentru 28 noiembrie și organizat de Socialist Workers Party.

Materialele de promovare susțineau că revolte au izbucnit în întreaga lume, din Paris până la Mumbai și din Madrid până la Milano, iar tinerii ies în stradă pentru a lupta pentru o lume mai bună. Un alt mesaj afirma că ideile marxiste revoluționare sunt, mai mult ca oricând, esențiale în lupta împotriva unei lumi afectate de criza capitalismului.

Evenimentul urma să reunească socialiști și activiști „antifasciști” din Franța, printre care Zoé Lewkowicz, organizatoare franceză asociată grupării Autonomie de Classe, o organizație socialistă revoluționară din Paris.

La Londra, un protestatar a aprins o torță roșie în fața unor pancarte cu mesajul „Luptați pentru socialism”. Alți participanți purtau keffiyeh-uri și măști chirurgicale și au mărșăluit lângă steaguri cu secera și ciocanul și pancarte ale publicației Socialist Worker, pe care scria „Urmați exemplul Franței: luptați împotriva sistemului”.

Activiștii publicației au pregătit dinainte pancarte pe care le-au așezat lângă un stâlp, înainte de ora 9.00, pentru ca manifestanții să le poată lua. Mesajele erau grupate în funcție de conținut, iar unele afișe includeau imaginea lui Malcolm X și îndemnul „Luptați pentru socialism!”.

Altele îi invitau pe participanți să se alăture organizației Socialist Students. La scurt timp, pancartele au fost preluate de protestatari și purtate în marș, în timp ce polițiștii supravegheau manifestația.

La Bremen, manifestanții au purtat un steag cu inscripția „Antifa”, în spatele unui banner care înfățișa un pumn strângând un creion, în fața unui glob pământesc. Mesajul acestuia era „Nu războaielor lor”. Un alt steag avea inscripția „Jugend gegen Wehrpflicht”, adică „Tineretul împotriva serviciului militar obligatoriu”, și inițialele AFSK.

Acestea fac trimitere la Antifaschistisches Schüler:innen Kollektiv, un colectiv din Bremen care mobilizează elevii pentru participarea la așa-numitele „blocuri roșii”. Cercetători de la Konrad-Adenauer-Stiftung, un institut de cercetare de centru-dreapta, au avertizat că grupările de extremă stângă folosesc astfel de manifestații pentru a canaliza nemulțumirile tinerilor către narațiuni de politică externă de extremă stângă și favorabile Rusiei.

La Bochum, un protestatar a purtat o pancartă cu inițialele DKP, care desemnează Partidul Comunist German. Mesajele afișate cereau oprirea pregătirilor de război, respingerea serviciului militar obligatoriu și retragerea armatei germane din școli și universități.

În același oraș, studenții au afișat bannere cu mesajele „GenZ Regelt” – aproximativ „Generația Z rezolvă lucrurile” – și „Sozialismus regelt”, care poate fi tradus prin „Socialismul rezolvă lucrurile”. Potrivit publicației, asocierea unui mesaj adresat generației tinere cu unul explicit socialist ar fi făcut ca mesajul ideologic să fie mai puțin evident la prima vedere.

Steagurile palestiniene și eșarfele keffiyeh au fost prezente la proteste, de la Londra la Berlin și Roma. În Cisiordania și Fâșia Gaza, 11 grupări palestiniene asociate mișcării Boycott, Divest and Sanctions au publicat un mesaj de susținere a acțiunilor tinerilor. Acestea au cerut, printre altele, dreptul refugiaților palestinieni de a reveni la casele lor și de a primi despăgubiri. Oficialii mișcării BDS au declarat în trecut că urmăresc încetarea existenței Israelului ca stat evreiesc.

Planurile organizatorilor depășesc însă manifestațiile din 20 noiembrie. Potrivit Partidului Socialist britanic, 12 organizații din opt țări s-au întâlnit la Köln, pe 14 iunie, cu câteva luni înaintea protestelor din toamnă din Franța. Socialist Students a propus atunci sloganul campaniei, „Luptați pentru viitorul nostru, nu pentru războaiele lor”. Misiunea declarată a organizației urmărește transformarea socialistă a societății.

La o reuniune organizată la Paris, pe 17 octombrie, numărul participanților a crescut la 27 de organizații din 11 țări. Delegații au discutat despre coordonarea nemulțumirilor naționale sub o platformă internațională, au participat la o demonstrație stradală și au convenit să continue organizarea și după 20 noiembrie, potrivit relatării Socialist Students. O conferință mai amplă este programată în Italia, în februarie 2027.

Socialist Students a propus ca reuniunea din Italia să contribuie la înființarea unei „Rețele Internaționale a Tineretului Socialist”, ceea ce ar transforma manifestațiile într-o posibilă bază de recrutare pentru o mișcare politică organizată pe termen lung.

În Marea Britanie, Shabbir Lakha, purtător de cuvânt la nivel național al Stop the War Coalition, a vorbit pe o scenă amplasată în fața sediului Downing Street. El a acuzat guvernele că au facilitat ceea ce a numit genocidul din Gaza și le-a cerut protestatarilor să se unească pentru a-și înfrânge adversarii, descriși drept puteri imperialiste. Coaliția nu publică lista finanțatorilor săi.

La finalul zilei, Stop the War Coalition a distribuit un articol intitulat „Tinerii din Europa organizează proteste coordonate pentru viitorul nostru”. Relatarea The Guardina ascundea însă legăturile ideologice comuniste și socialiste ale unor organizatori și steagurile cu secera și ciocanul sau bannerele revoluționare afișate la manifestații.

Coaliția a promovat și o nouă mobilizare, programată pentru 23 ianuarie, sub apelul la formarea unei mișcări de masă „împotriva războiului, militarismului și austerității”.