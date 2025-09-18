Grupul de extremă stânga ANTIFA, desemnat „organizație teroristă majoră”, anunță Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat oficial că va desemna ANTIFA drept „organizație teroristă majoră”, potrivit unui anunț făcut pe Truth Social și a unei discuții cu jurnaliștii din Biroul Oval.

Anunțul lui Trump cu privire la organizațiile de extremă stânga ANTIFA vine la câteva zile după ce președintele declarase că va lua în considerare „100%” această problemă.

Președintele Trump a anunțat miercuri că va desemna ANTIFA, un grup de activiști de extremă stânga, drept „o organizație teroristă majoră”.

Trump a descris grupul drept „UN DEZASTRU BOLNAV, PERICULOS, RADICAL DE STÂNGĂ” într-un anunț pe Truth Social.

Președintele a adăugat că va „recomanda cu tărie” ca cei care finanțează ANTIFA să fie investigați temeinic, în conformitate cu cele mai înalte standarde și practici legale.

În urmă cu câteva zile, Trump declarase că va lua „100%” în considerare această problemă.

Într-o declarație adresată luni reporterilor în Biroul Oval și citată de FoxNews, Donald Trump i-a acuzat pe participanții la mișcarea ANTIFA că sunt „agitatori profesioniști”, ca răspuns acțiunile acesora contra acțiunilor de descurajare a imigrației ilegale de către administrație.

„ANTIFA este groaznică”, a spus președintele. „Acestea nu sunt proteste, acestea sunt crime pe care le comit. Aruncă cu cărămizi în mașinile ICE și ale Patrulei de Frontieră. ... Sunt agitatori profesioniști. ... Ar trebui să fie închiși. Ceea ce fac acestei țări este cu adevărat subversiv.”

ANTIFA, o prescurtare de la „antifascist”, este o mișcare descentralizată care nu are un lider, membri sau structură cunoscute.

Mișcarea susține că s-ar opune fascismului, supremației albe și extremismului de extremă dreapta.

Cu toate acestea, cei care se identifică ca făcând parte din ANTIFA- adesea purtând haine și măști complet negre - utilizează doxxingul (căutarea și publicarea de informații private sau de date de identificare despre o anumită persoană pe internet), violenței și intimidării.

Ca răspuns la asasinarea fondatorului Turning Point USA, Charlie Kirk, pe 10 septembrie, Donald Trump l-a asociat pe presupusul ucigaș Tyler Robinson cu activismul „radical” de extremă stângă.

Potrivit autorităților, tuburile de gloanțe găsite lângă presupusa armă a crimei erau gravate cu „Hei, fascistul! Prinde asta!” și „Bella ciao, bella ciao ciao”, care provine dintr-un cântec antifascist al rezistenței italiene din Al Doilea Război Mondial, folosit în prezent de extrema stângă.

„Avem un grup de nebuni de stânga radicală acolo, pur și simplu nebuni absolut, și vom rezolva această problemă”, a declarat Trump reporterilor înainte de a se îmbarca în Marine One pe 11 septembrie.

Donald Trump a adăugat că își dorește ca oamenii să reacționeze la moartea lui Charlie Kirk într-un mod non-violent, lucru pentru care activistul conservator a pledat de-a lungul carierei sale.