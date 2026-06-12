Președintele american Donald Trump a anunțat că îl va nominaliza pe Jay Clayton în funcția de director al Serviciilor Naționale de Infromații, potrivit WSJ.

Jay Clayton, un procuror federal de rang înalt și fost președinte al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC), a fost anunțat de Trump pentru funcția de următor director al Serviciilor Naționale de Informații, ceea ce ar putea dezamorsa o dispută cu Congresul privind cine va supraveghea agențiile de spionaj ale națiunii.

Trump l-a numit pe Clayton, în vârstă de 59 de ani, un „mare talent” și a spus că „nimeni nu are acreditări mai bune” pentru această funcție, îndemnând Senatul să-l confirme rapid.

Casa Albă și Congresul s-au aflat într-o confruntare de o săptămână după ce Trump a declarat că intenționează să-l instaleze pe aliatul său apropiat, Bill Pulte, în funcția de director interimar al serviciilor naționale de informații.

Democrații i-au cerut lui Trump să retragă numirea lui Pulte, spunând că acesta nu este calificat pentru această funcție și că ar politiza postul și au amânat reautorizarea unei puteri critice de supraveghere externă, care urmează să expire vineri.

Jay Clayton este în prezent procurorul american pentru Districtul Sudic din New York și a fost anterior partener la Sullivan & Cromwell, firma de avocatură de elită de pe Wall Street, care a dat și mai mulți avocați pentru echipa de consilieri juridici externi ai lui Trump.

Se știe că Trump și Clayton au o relație de prietenie și au jucat golf împreună. În calitate de procuror american, Clayton a condus biroul în timpul mai multor cazuri de mare anvergură, inclusiv urmărirea penală a liderului venezuelean Nicolás Maduro pentru acuzații de narcoterorism și trafic de droguri și urmărirea penală a lui Sean „Diddy” Combs.

De asemenea, fostul procuror general Pam Bondi i-a cerut să conducă ancheta federală privind Jeffrey Epstein și legăturile sale cu democrați proeminenți.

Numele lui Clayton i-a fost recomandat lui Trump de către directorul CIA, John Ratcliffe, potrivit unei persoane familiarizate cu situația.

Cu câteva ore înainte de anunț, Camera Reprezentanților, condusă de Republicani, a votat pentru respingerea planului lui Trump de a reautoriza temporar Secțiunea 702 din Legea privind Supravegherea Informațiilor Străine - în mare parte din cauza controversei legate de Pulte - punând instrumentul crucial de spionaj pe cale să expire pentru prima dată în aproape două decenii.

Joi dimineață, numărul voturilor a fost de 198 pentru și 218 împotrivă, mult sub majoritatea de două treimi necesară pentru a trece printr-o procedură accelerată, iar Camera se află acum într-o pauză de o săptămână. Congresul a aprobat anterior prelungiri de ultim moment în ultimele luni, dar o amânare târzie părea puțin probabilă.

Mulți susținători democrați ai reautorizării FISA au declarat că nu o vor susține până când Pulte nu va fi retras. Mai mulți au semnalat joi că le place Clayton pentru acest rol, dar că totuși au nevoie de plecarea lui Pulte înainte de a trece la votul privind puterile de spionaj. Pulte, care este și șeful Agenției Federale pentru Finanțarea Locuințelor, nu avea experiență anterioară în domeniul informațiilor.

Reprezentantul Jim Himes (D, Connecticut), principalul Democrat din Comisia de Informații a Camerei Reprezentanților, a lăudat alegerea și a spus că, dacă nominalizarea „ar fi fost făcută acum o săptămână, s-ar fi putut evita multe probleme”. Senatorul Sheldon Whitehouse (D, Rhode Island) a spus că „orice este mai bun decât Pulte” și că o posibilă rezolvare a impasului este acum o chestiune de moment.

Liderul majorității din Senat, John Thune (R., S.D.), a lăudat alegerea lui Clayton, spunând că acesta este considerat un „profesionist calificat, cu abilități excelente pentru gestionarea unui set de probleme complexe”. El a spus că Senatul va „încerca să-l promoveze și să-l ia în considerare cât mai repede posibil”.

Comisia de Informații a Senatului a programat o audiere de confirmare pentru săptămâna viitoare.

Trump, care s-a întâlnit săptămâna aceasta cu Republicani de top pentru a discuta despre cum să meargă mai departe, l-a susținut pe Pulte, luând în considerare mai mulți candidați pentru alegerea permanentă.

Conform legii federale, directorul trebuie să aibă o vastă expertiză în domeniul securității naționale. Trump a declarat joi că Pulte va rămâne în funcția de director interimar al serviciilor naționale de informații până la confirmarea lui Clayton.

La votul de joi din Cameră, Republicanii au susținut în mare măsură extinderea FISA, în timp ce Democrații au votat în mare parte împotrivă. Șapte Democrați au trecut de granițele partidelor pentru a vota „da”, în timp ce 19 Republicani au votat nu. Senatul nu a reușit să promoveze FISA în propriul vot de săptămâna trecută.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson (R, Louisiana), a dat vina pe democrați pentru jafurile FISA, spunând că „o folosesc ca ostatic politic”.

Senatorul Mark Warner din Virginia, principalul Democrat din comisia de informații, a declarat că, deși îl respectă pe Clayton, trebuie să existe o garanție că Pulte nu va ocupa funcția de șef interimar al serviciilor de informații. Fie ar trebui să rămână pe post șefa demisionară Tulsi Gabbard, fie al doilea oficial al agenției, Aaron Lukas, ar trebui să devină șef interimar, a spus el.

„Președintele ar fi putut propune un candidat calificat de la început”, a spus Warner.

Puternicul program al secțiunii 702 permite guvernului să colecteze informații fără mandat de la companii americane despre străinii de peste hotare care utilizează sisteme de comunicații americane. De asemenea, acesta colectează informații despre americanii care comunică cu acești străini.

Deși programul s-a confruntat de mult timp cu opoziția parlamentarilor din ambele partide, care au îngrijorări constituționale cu privire la spionajul fără mandat asupra americanilor, este ceva rar ca autorizarea din partea Congresului să expire. Ultima dată când instrumentul de supraveghere a expirat a fost în 2008, timp de cinci luni, perioada dintre expirarea statutului anterior și adoptarea Secțiunii 702.

Deși autoritatea pentru Secțiunea 702 expiră vineri, programul nu se va încheia imediat. În martie, o instanță de informații a aprobat continuarea activităților de supraveghere în temeiul legii până în martie 2027.