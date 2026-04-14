Gabbard: Au existat „eforturi coordonate” ale serviciilor din SUA contra lui Trump. Prima încercare de demitere, promovată de Atkinson pe baza vorbelor unui apropiat al lui Biden

Directorul Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard, a publicat o mărturie recent declasificată, despre care spune că arată un „efort coordonat” din partea comunității de informații pentru a „fabrica o conspirație” folosită ca bază pentru prima încercare de demitere a președintelui Donald Trump, potrivit Fox News.

Biroul Directorului Serviciilor Naționale de Informații a publicat luni două transcrieri declasificate ale audierilor cu ușile închise ale Comisiei de Informații a Camerei Reprezentanților, despre care biroul lui Gabbard spune că demonstrează că fostul inspector general al comunității de informații, Michael Atkinson, a prezentat ca fiind credibilă o plângere a unui denunțător bazată pe informații secundare de la o persoană care lucrase anterior cu vicepreședintele de atunci, Joe Biden, în Ucraina.

Biroul lui Gabbard a mai spus că, pe baza acestei mărturii și a altora, acțiunile lui Atkinson „au transformat procesul de denunțare în armă și și-a depășit jurisdicția legală”.

Ancheta lui Atkinson a contribuit la declanșarea primei încercări de demitere a lui Trump, promovând ceea ce a considerat o plângere „credibilă” a unui denunțător cu privire la un apel telefonic din iulie 2019 către președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Fostul inspector general al comunității de informații, Michael Atkinson, „nu a respectat procedurile standard și s-a bazat pe narațiuni politizate, fabricate” în timp ce investiga acuzația de denunțător care a dus în cele din urmă la punerea sub acuzare a lui Trump în 2019, a declarat luni biroul lui Gabbard.

Gabbard, citând mărturii clasificate anterior ale lui Atkinson în Camera Reprezentanților, a declarat că fostul inspector general „a avansat agresiv” ancheta sa preliminară, bazându-se pe mărturii secundare și pe ceea ce ea a descris drept martori politizați. Biroul lui Gabbard a acuzat, de asemenea, că Atkinson „nu a efectuat niciodată o anchetă formală sau completă”.

„În propriile sale cuvinte, inspectorul general Atkinson recunoaște că concluziile sale s-au bazat pe o «anchetă preliminară», menționând că «nu am efectuat o anchetă pentru a determina dacă acestea au avut loc de fapt... că toate acțiunile presupuse au avut loc de fapt»”, conform declarației lui Gabbard.

Conform legii federale, rolul preliminar al inspectorului general este de a determina dacă o plângere a unui denunțător „pare credibilă”, mai degrabă decât de a investiga sau de a fundamenta pe deplin acuzațiile subiacente. Atkinson nu a răspuns imediat solicitării de comentarii a Fox News.

Mărturia dezvăluie că Atkinson știa că principalul denunțător, a cărui identitate nu a fost încă dezvăluită oficial, era un „Democrat înregistrat” și alertase personalul Comitetului Permanent Selectiv pentru Informații al Camerei Reprezentanților înainte de a depune formularul „Dezvăluirea unei preocupări urgente”, a declarat biroul lui Gabbard.

Denunțătorul a recunoscut, de asemenea, că „a lucrat îndeaproape cu vicepreședintele Biden” și „a călătorit cu Biden în Ucraina și a participat la conversații în care s-a discutat despre corupția lui LUTSENKO”, potrivit comunicatului DNI. Iuri Luțenko, procurorul general al Ucrainei din 2016 până în 2019, a fost oficialul care a moștenit și a închis ancheta Burisma și a fost ulterior curtat de lobbyiști legați de Hunter Biden care încercau să faciliteze conexiunile dintre guvernul ucrainean și cercurile politice democrate, a relatat anterior Fox News.

Gabbard l-a acuzat, de asemenea, pe Atkinson că a ignorat partizanatul denunțătorului, subliniind mărturia în care a spus: „De asemenea, vreau să clarific faptul că nu am considerat niciodată că denunțătorul este părtinitor politic”.

Biroul a declarat că, în formularul inițial depus de denunțător, acesta a recunoscut: „Nu am cunoștință directă despre comentariile sau comunicările private” ale lui Trump. În special, legile privind denunțătorii nu impun unui denunțător să furnizeze informații directe, potrivit Centrului Național pentru Denunțători.

Biroul lui Gabbard a declarat că unul dintre martorii „cheie” pe care Atkinson s-a bazat pentru a corobora raportul denunțătorului în timpul anchetei sale preliminare a fost, de asemenea, coautor al controversatei evaluări din 2017 a comunității de informații privind așa-numita interferență rusească, despre care Gabbard a spus anterior că a fost făcută la ordinul fostului președinte Barack Obama.

Gabbard, ea însăși fostă Democrată, l-a acuzat pe Atkinson că „nu și-a îndeplinit responsabilitatea față de poporul american, punând motivațiile politice mai presus de adevăr”.

„Actorii statului profund din cadrul comunității de informații au născocit o narațiune falsă, folosită de Congres pentru a uzurpa voința poporului american și a-l pune sub acuzare pe președintele ales în mod corespunzător al Statelor Unite”, a spus Gabbard.

„Și aceasta, împreună cu politizarea procesului de denunțare a neregulilor de către un fost angajat CIA care lucra mână în mână cu Democrații din Congres, sunt exemple flagrante ale strategiei „Deep State” despre transformarea comunității de informații în armă.”

Ea a adăugat că „expunerea acestor tactici și demonstrarea modului în care acestea subminează structura republicii noastre democratice promovează cauza critică a transparenței și responsabilității și va ajuta la prevenirea abuzurilor de putere în viitor.”

Legislatorii Democrați au respins în mare parte dezvăluirile făcute de Gabbard, susținând că declasificarea acestor documente ar fi o încercare a DNI de a câștiga favoarea lui Trump.

„Aceasta este o nimica toată - doar o altă încercare tristă a lui Tulsi Gabbard de a intra în grațiile lui Donald Trump”, a susținut senatorul Mark Warner, Democrat din Virginia, membru de rang înalt al Comisiei de Informații a Senatului, pentru buletinul informativ NatSec Daily al Politico.

Deputatul Jim Himes, Democrat din Connecticut, membru al Comisiei Permanente Selective pentru Informații a Camerei Reprezentanților, a criticat, de asemenea, desecretizarea informațiilor despre apropiatul lui Biden.

„Toată lumea poate citi transcrierea apelului telefonic al lui Trump de a-l extorca pe președintele Zelenski pentru informații murdare despre Biden. Aceasta a fost o infracțiune care poate duce la demisie și nicio cantitate de lingușire nu o poate ascunde”, a mai susținut Himes. „Dacă Joe Biden ar fi făcut acel apel, Republicanii ar fi dat foc la tot”, a mai spus Democratul.

Fox News Digital a contactat democrații din Comisia pentru Informații a Camerei și Senatului pentru comentarii suplimentare.