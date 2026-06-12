Noua lege a salarizării unitare propune majorarea salariilor de bază pentru medici și asistenți medicali începând cu 1 ianuarie 2027, însă veniturile totale vor continua să depindă în mare măsură de sporuri, gărzi și ture.

Proiectul aflat în dezbatere publică stabilește o nouă formulă de calcul pentru întregul sector bugetar, inclusiv pentru sistemul public de sănătate.

Autoritățile susțin că reforma urmărește reducerea diferențelor salariale dintre instituții și aplicarea principiului „muncă egală, salariu egal”, în timp ce sindicatele avertizează că o parte dintre angajați ar putea pierde venituri din cauza modificării sporurilor.

Potrivit proiectului, salariul de bază brut al unui medic primar ar urma să ajungă la 16.400 de lei, rezultat din aplicarea unui coeficient de 4,00 la valoarea de referință de 4.100 de lei.

Pentru medicii specialiști, salariul de bază brut ar urma să fie de 13.120 de lei, iar pentru medicii rezidenți aflați în primul an de pregătire, 7.872 de lei.

Datele prezentate de Ministerul Muncii arată că salariul de bază al unui medic primar ar crește cu aproximativ 16% față de nivelul median estimat pentru 2026.

Totuși, atunci când sunt incluse toate componentele salariale, creșterea veniturilor totale este semnificativ mai redusă.

Astfel, venitul brut lunar median al unui medic primar ar urma să crească de la 21.437 de lei la 22.016 lei, ceea ce reprezintă un avans de aproximativ 3%.

Explicația este legată de structura actuală a veniturilor din sistemul medical, unde o parte importantă provine din sporuri, gărzi și alte plăți suplimentare.

Asistenții medicali se numără printre categoriile care ar beneficia de cele mai consistente majorări ale salariului de bază.

Un asistent medical principal ar urma să primească un salariu de bază median de 7.790 de lei brut în 2027, comparativ cu 6.084 de lei în 2026. Creșterea estimată este de aproximativ 28%.

În cazul unui asistent medical debutant, salariul de bază ar urma să crească de la 5.530 de lei la 7.011 lei brut, ceea ce înseamnă o majorare de aproape 27%.

La fel ca în cazul medicilor, veniturile totale cresc într-un ritm mai lent decât salariile de bază. Simulările oficiale indică o creștere a venitului brut lunar median al asistenților medicali principali de la 11.270 de lei la 11.788 de lei.

Guvernul justifică majorările acordate debutanților prin necesitatea atragerii tinerilor în sistemul public de sănătate și reducerea deficitului de personal.

Una dintre cele mai importante modificări propuse vizează reorganizarea sistemului actual de salarizare.

Cele patru grile existente în prezent pentru personalul medical ar urma să fie reunite într-o singură grilă națională. Coeficienții salariali vor fi stabiliți prin ordin al ministrului Sănătății, în funcție de categoria unității sanitare, secția și specificul activității desfășurate.

Proiectul introduce și posibilitatea ajustării coeficienților cu până la 10% în plus sau în minus, în funcție de criterii precum complexitatea activității, volumul de muncă și specificul locului de muncă.

Deși salariile de bază cresc, sporurile continuă să aibă o pondere semnificativă în veniturile angajaților din sănătate.

În cazul asistenților medicali, partea variabilă a remunerației poate reprezenta peste jumătate din salariul de bază. Acesta este motivul pentru care majorările salariilor fixe nu se reflectă în aceeași măsură în veniturile lunare totale.

Proiectul menține plata separată a gărzilor și a muncii în ture, precum și tratamentul diferențiat pentru activitățile care implică un grad ridicat de risc sau responsabilitate.

În același timp, unele sporuri ar urma să fie reduse. Pentru condiții deosebit de periculoase, nivelul maxim analizat este de 40-50% din salariul de bază, comparativ cu până la 85% în prezent.

Pentru condiții grele de muncă, sporul ar putea scădea de la 15% la maximum 5%, iar pentru activitățile care implică radiații, de la 30% la maximum 10%.

Federația SANITAS și alte organizații sindicale au criticat proiectul, susținând că reducerea unor sporuri ar putea afecta veniturile unei părți importante a personalului medical.

Potrivit estimărilor prezentate de sindicaliști, între 50% și 60% dintre angajații din sănătate și asistență socială ar putea înregistra pierderi de venituri după aplicarea noilor reguli.

Printre solicitările formulate de SANITAS se numără majorarea valorii de referință de la 4.100 la 4.325 de lei, creșterea coeficienților pentru personalul medical, menținerea sporului de tură la 15% și majorarea sporului pentru activitatea desfășurată în weekend și în zilele de sărbătoare legală.

Reprezentanții sindicatelor reclamă, de asemenea, lipsa unor consultări suficiente înainte de prezentarea proiectului.

Pentru situațiile în care noua grilă ar genera venituri mai mici decât cele aflate în plată la sfârșitul anului 2026, proiectul introduce o diferență salarială tranzitorie.

Aceasta ar urma să fie acordată individual până la 31 decembrie 2031, astfel încât angajații să nu înregistreze scăderi nominale ale veniturilor.

Sindicatele consideră însă că această soluție ar putea duce la o perioadă îndelungată de stagnare salarială pentru anumite categorii profesionale.

Noua lege a salarizării unitare reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Autoritățile au indicat termenul de 31 august 2026 pentru finalizarea reformei, iar ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că adoptarea legii este necesară pentru deblocarea unor fonduri europene estimate la aproximativ 770 de milioane de euro.

În perioada următoare, proiectul va continua procesul de consultare publică, iar negocierile cu sindicatele din sănătate vor avea un rol important în forma finală a actului normativ.