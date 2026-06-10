Ce pensii au vedetele din România. Mai multe personalități din televiziune, muzică, sport și afaceri au vorbit în ultima perioadă despre pensiile pe care le încasează după retragerea din activitate. Diferențele sunt semnificative: unii spun că se descurcă greu cu puțin peste 1.000 de lei pe lună și continuă să muncească, în timp ce alții beneficiază de venituri care depășesc 10.000 sau chiar 26.000 de lei.

Mai mulți artiști și oameni de televiziune au vorbit public despre dificultățile financiare pe care le întâmpină după pensionare, susținând că veniturile lunare nu le acoperă toate cheltuielile. Actorul Jean Paler a declarat că primește o pensie de 1.670 de lei pe lună și consideră că suma este insuficientă.

„Mulți au o pensie de aproape 2.000 de lei, eu am, mai exact, o pensie de 1.670 de lei lunar. Ar trebui să fie de aproximativ 5.000 de lei, ca să nu duci grija zilei de mâine. Acești bani nu-i primesc însă nici angajații. Dar și după pensionare trebuie să mai mergem pe la spectacole. Am muncit, vara trecută, pe litoral, sper să fiu și vara asta. Pensiile sunt prea mici. Mai facem un bănuț, pe ici, pe colo, ca să-i păstrăm pentru iarnă, când vin facturile mari la curent și la gaze. E greu să fii pensionar în România!”, declara actorul.

Fostul prezentator Mircea Solcanu a declarat că primește o pensie de 1.280 de lei și că beneficiază și de o indemnizație de handicap. Acesta a explicat că mai primește aproximativ 800 de lei indemnizație și că lucrează la un post de radio din Constanța pentru a-și suplimenta veniturile: „Trăiesc și acum cu 1.280 de lei pensie. Lei!”, mărturisea acesta.

Serghei Mizil a afirmat că pensia sa este de aproximativ 1.200 de lei și că doar costul medicamentelor depășește această sumă.

„Gândiți-vă că eu am pensie de 1.200 de lei și mă costă medicamentele 2.000! Dacă era să trăiesc din pensie, nu puteam să îmi iau medicamentele, nu mai zic de plătit căldură, masă”.

La rândul său, Rică Răducanu a spus că primește în jur de 1.800 de lei lunar.

„Eu habar n-am, dacă mi s-a mai mărit pensia, soția știe. Ea mi-o confiscă, ea o gestionează lunar. Se teme să n-o pierd la păcănele”.

Cântăreața Elena Merișoreanu a declarat că pensia sa depășește în prezent 4.000 de lei, după o majorare de 81 de lei în urma recalculării.

„La prețurile astea atât de obraznice și de nesimțite, prin farmacii și prin supermarketuri, un pensionar fără 5.000 de lei nu s-ar putea descurca”.

Aurel Pădureanu a spus că încasează aproximativ 2.000 de lei și consideră că un pensionar are nevoie de venituri mai mari pentru a trăi fără griji financiare.

„Ca să trăiești civilizat în România și să nu îți pui problema zilei de mâine, îți trebuie în jur de 4.500-5.000 de lei”.

Actrița Carmen Tănase a dezvăluit că primește o pensie de 6.100 de lei: „Ce pensie am? 6.100 de lei”.

Marina Voica a afirmat că nu se bazează exclusiv pe pensie, deoarece beneficiază și de o indemnizație de merit: „Mi-a mai crescut un pic pensia, cu ceva bănuți, dar nu mă bazez pe ea, pe acești bani”.

Printre persoanele publice care beneficiază de pensii ridicate se numără Gheorghe Turda și Petre Roman. Artistul de muzică populară a declarat că primește aproximativ 9.000 de lei prin pensia militară.

„Eu am o pensie bună, de 9.000 de lei, dar am și cotizat la stat, preț de peste 50 de ani”.

Fostul premier Petre Roman a anunțat că pensia sa depășește 11.000 de lei după recalculare.

„Mi-a mărit pensia. Păi, eu am avut 50 de ani de muncă. Mi s-a mărit cu 2.300 de lei. (…) Abia acum, cu mărirea, am puțin peste 11.000 de lei”.

Cea mai mare pensie dintre personalitățile care au vorbit public despre veniturile lor îi aparține Monicăi Tatoiu, care a declarat că încasează aproximativ 26.000 de lei lunar.

„Eu n-am avut probleme, niciodată nu am cerut să mi se mărească salariul, nu am cerut să mi se dea, mereu mi s-a dat. Eu am avut salariul de 40.000 de euro, la care s-au plătit taxele”.

Aceasta a explicat că pensia actuală este rezultatul contribuțiilor plătite pe parcursul carierei.

Irinel Columbeanu a declarat că primește o pensie mai mică de 2.000 de lei pe lună și locuiește într-un azil.

În schimb, Gigi Becali încasează aproximativ 5.700 de lei din pensia aferentă mandatului de europarlamentar. Pe lângă aceasta, beneficiază și de indemnizația de parlamentar, care depășește 10.000 de lei lunar.

Diferențele dintre pensiile încasate de persoanele publice rămân semnificative, de la venituri care abia acoperă cheltuielile de bază până la sume care depășesc de câteva ori pensia medie din România.