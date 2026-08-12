Claudiu Târziu: „România riscă să se confrunte cu un fenomen de înlocuire a populației”

Europarlamentarul Claudiu Târziu, membru al grupului ECR din Parlamentul European, avertizează că depopularea României, emigrația masivă și importul accelerat de forță de muncă din afara Uniunii Europene creează premisele unor schimbări demografice profunde. „Statul român a ales calea cea mai comodă, nu pe cea corectă”, susține acesta. România se confruntă cu un paradox demografic și economic: milioane de români au plecat din țară, în timp ce angajatorii reclamă lipsa forței de muncă, iar autoritățile apelează tot mai mult la lucrători proveniți din afara Uniunii Europene.

Într-o declarație publică, Claudiu Târziu susține că politicile guvernelor succesive au contribuit la această situație și avertizează că, pe termen lung, fenomenul ar putea avea consecințe asupra structurii demografice a României. „Guvernanții noștri au făcut tot posibilul ca șase milioane de români să plece din țară”, afirmă Târziu, criticând în același timp lipsa unor politici care să încurajeze revenirea românilor din diaspora și integrarea în piața muncii a românilor din comunitățile istorice din jurul țării.

Potrivit europarlamentarului, soluția aleasă de autorități pentru acoperirea deficitului de personal este importul de muncitori din state non-UE. Târziu invocă o estimare de peste 160.000 de muncitori din afara Uniunii Europene aflați în România la jumătatea anului 2026. Comunitatea nepaleză ar număra, potrivit datelor citate de acesta, aproximativ 57.000 de persoane, România devenind una dintre principalele destinații europene pentru muncitorii nepalezi.

În același timp, situația tinerilor români ridică un semn de întrebare. Europarlamentarul indică o rată a șomajului în rândul tinerilor de 28,8%, pe care o descrie drept cea mai ridicată din Uniunea Europeană. „La problema forței de muncă și la aceea a depopulării României, guvernanții, indiferent de culoarea politică, au venit cu aceeași soluție: import de lucrători de pe alte meridiane”, afirmă Târziu. Peste 300.000 de avize de muncă în trei ani O altă problemă ridicată de Claudiu Târziu este reprezentată de monitorizarea lucrătorilor străini după expirarea dreptului de ședere. Acesta susține că, între 2022 și 2024, autoritățile române au eliberat aproximativ 310.000 de avize de muncă pentru cetățeni străini.

La sfârșitul lunii ianuarie 2025, doar aproximativ 102.000 mai figurau cu drept de ședere pentru muncă, potrivit cifrelor invocate de europarlamentar. „Restul, aproape 208.000 de oameni, au dispărut din evidențe”, afirmă Târziu, susținând că situația acestor persoane nu este clară. O parte dintre acestea s-ar fi întors în țările de origine, altele ar fi plecat către state din vestul Europei, iar o altă categorie ar putea fi rămas în România fără forme legale de ședere și muncă. „Nu muncitorii străini sunt problema” Claudiu Târziu precizează că problema pe care o ridică nu îi vizează pe oamenii care vin legal în România și respectă legislația. „Din punct de vedere uman, îi înțelegi pe asiaticii foarte săraci care caută o pâine mai albă în Europa.

Nici nu avem, până acum cel puțin, nimic de reproșat celor care vin. Cei care au ajuns legal aici nu sunt încă o problemă”, afirmă europarlamentarul. În opinia sa, responsabilitatea aparține în primul rând statului român, care ar fi ales o soluție facilă pentru o problemă structurală. „Statul român a ales calea cea mai comodă, nu pe cea corectă”, susține Târziu. El consideră că România ar trebui să pună pe primul loc măsurile pentru reducerea emigrației, revenirea românilor din diaspora, susținerea familiilor și valorificarea forței de muncă autohtone.

În finalul declarației, Claudiu Târziu leagă problema importului de forță de muncă de declinul demografic și avertizează asupra posibilității unor schimbări de lungă durată în structura societății românești. „Nu ne poate fi totuna dacă vatra națională rămâne a românilor sau va fi ocupată de popoare cu totul străine de cultura, credința, obiceiurile și istoria noastră”, afirmă europarlamentarul.

Mesajul lui Târziu este că România are nevoie de o strategie demografică și economică pe termen lung, în care deficitul de forță de muncă să nu fie rezolvat exclusiv prin importul de lucrători, ci prin politici care să păstreze românii în țară și să creeze condiții pentru întoarcerea celor plecați. Pentru europarlamentar, problema nu mai este doar una legată de piața muncii, ci una care ține de viitorul demografic și identitatea României.

Articol finanțat de grupul ECR din Parlamentul European