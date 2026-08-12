Ambasada României din Berna a fost vizată de un incident investigat de poliția elvețiană. O persoană necunoscută ar fi plasat luni un obiect în flăcări lângă gardul misiunii diplomatice, iar focul s-a extins ulterior la vegetația din apropiere. Poliția cantonală din Berna a anunțat marți că investighează circumstanțele incidentului.

Incidentul s-a produs luni, 10 august 2026, în jurul orei locale 15:50. Potrivit autorităților elvețiene, o persoană necunoscută a lăsat un obiect în flăcări în apropierea gardului Ambasadei României.

Focul s-a extins apoi la vegetația din zonă. O angajată a ambasadei a intervenit și a reușit să stingă incendiul înainte de sosirea pompierilor. Echipajele de intervenție s-au deplasat la fața locului ca măsură de precauție și au supravegheat ulterior zona.

Incidentul nu s-a soldat cu victime. Au fost raportate doar pagube materiale. În timpul intervenției, accesul pietonal din zona ambasadei a fost redirecționat temporar pentru a permite desfășurarea operațiunilor.

Poliția Cantonală din Berna desfășoară ancheta sub coordonarea Parchetului Regional Bern-Mittelland. Autoritățile încearcă să stabilească exact cum s-a produs incidentul și cine a plasat obiectul în flăcări.

„Luni, 10 august 2026, în jurul orei locale 15:50, o persoană necunoscută a plasat un obiect în flăcări lângă gardul Ambasadei României din Berna. Ulterior, focul s-a extins la vegetație. O angajată a ambasadei a reușit să stingă singură incendiul. Pompierii din cadrul serviciului de intervenție și salvare din Berna s-au deplasat la fața locului ca măsură de precauție și au asigurat ulterior supravegherea zonei. Nicio persoană nu a fost rănită. S-au înregistrat doar pagube materiale. În timpul intervenției, pietonii din zona ambasadei au fost redirecționați temporar. Poliția Cantonală din Berna, sub coordonarea Parchetului Regional Bern-Mittelland, a deschis o anchetă pentru clarificarea incidentului. Sunt căutate persoanele care au observat activități suspecte în zona Ambasadei României sau care dețin informații utile pentru anchetă.”, se arată într-un comunicat al poliției din Berna.

Ancheta continuă, iar autoritățile elvețiene fac apel la persoanele care au observat activități suspecte în apropierea ambasadei sau dețin informații relevante să contacteze poliția.