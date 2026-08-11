Reacție vehementă din partea reprezentanților diplomatici ai Federației Ruse în Republica Moldova, în urma deciziei autorităților de la Chișinău de a-și rechema ambasadorul de la Moscova pentru consultări. Misiunea diplomatică rusă susține că incidentul grav din localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, unde s-a prăbușit și a explodat un aparat de zbor militar, este utilizat doar ca un pretext pentru deteriorarea legăturilor bilaterale, conform informațiilor furnizate de portalul NewsMaker.

Reprezentanții ambasadei ruse consideră că măsurile luate de partea moldoveană reprezintă un pas conștient spre reducerea contactelor diplomatice și invocă influențe externe în luarea acestei decizii.

„Se creează impresia clară că actuala conducere a Republicii Moldova, încurajată de coordonatorii săi externi, a căutat în mod deliberat un pretext pentru a reduce şi mai mult contactele ruso-moldoveneşti, deja limitate (nu din vina noastră). Rechemarea ambasadorului Republicii Moldova în Federaţia Rusă 'pentru consultări' reprezintă un nou pas pe această cale distructivă”, susţine misiunea diplomatică rusă.

În poziția oficială transmisă, reprezentanții diplomatici ruși îndeamnă conducerea Republicii Moldova „să se abţină de la noi măsuri de escaladare”. De asemenea, diplomația rusă susține că „nu urmăreşte confruntarea cu (Republica) Moldova, sub nicio formă” și menționează că rămâne deschisă pentru un „dialogului constructiv, bazat pe respect reciproc”, sub rezerva că va exista „o voinţă similară” și din partea autorităților de la Chișinău.

Schimbul de replici diplomatice vine pe fondul unui eveniment grav petrecut pe 9 august. În apropierea satului Crocmaz din raionul Ștefan Vodă s-a produs o explozie puternică, urmată de un incendiu de vegetație. Forțele de ordine sosite la fața locului au descoperit resturile unui echipament militar. Inspectoratul General al Poliției a precizat ulterior că fragmentele aparțin unei drone de luptă, existând ipoteza că ar fi vorba despre un model de tip „dronă-rachetă”, un tip de aparat neidentificat anterior pe teritoriul Republicii Moldova.

Consecințele deflagrației au fost resimțite direct de populația din zonă. Premierul moldovean Vasile Tofan a explicat că explozia a provocat distrugeri pe o rază de aproximativ 800 de metri, afectând inclusiv locuințele din apropiere, unde au fost sparte geamurile. Șeful guvernului de la Chișinău a condamnat ferm războiul din Ucraina și a afirmat fără echivoc că „ştim cu toţii cine este agresorul.”

Evoluția situației de securitate a determinat o reacție promptă din partea diplomației moldovene. Pe 10 august, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a condamnat consecințele războiului de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei asupra securității naționale și a anunțat rechemarea la Chișinău a ambasadorului Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, pentru consultări oficiale.