Bashar al-Assad, condamnat la moarte în Siria

Fostul președinte al Siriei Bashar al-Assad a fost condamnat la moarte în absență de un tribunal sirian, pentru crime comise în timpul războiului civil care a devastat țara timp de 14 ani. Al-Assad, înlăturat de la putere în decembrie 2024, s-a refugiat în Rusia după ce rebelii au intrat în Damasc. potrivit Al Jazeera. El trăiește în prezent la Moscova, sub protecția autorităților ruse.

În același dosar a fost condamnat la moarte și Atef Najib, vărul matern al fostului președinte și fost șef al Serviciului de Securitate Politică din provincia Daraa.

Instanța siriană l-a găsit vinovat pe Bashar al-Assad pentru crime împotriva umanității și crime de război comise în timpul conflictului sirian. Războiul, izbucnit în 2011, s-a soldat cu aproximativ jumătate de milion de morți.

Fostul lider nu a fost prezent la proces. El a fugit în Rusia după prăbușirea regimului său, în decembrie 2024, împreună cu fratele său mai mic, Maher al-Assad.

Și Maher al-Assad a fost condamnat la moarte în același dosar, potrivit informațiilor prezentate de autoritățile siriene.

Atef Najib a fost acuzat că a coordonat represiunea împotriva protestatarilor din provincia Daraa, în sudul Siriei, în 2011.

Najib era general de brigadă în armata siriană și conducea atunci Serviciul de Securitate Politică din Daraa. Reprimarea protestelor din provincie a contribuit la extinderea revoltei împotriva regimului Assad și la izbucnirea războiului civil.

Fostul oficial a fost ulterior reținut și a devenit unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai vechiului regim care au ajuns în fața instanței.

Najib a asistat la pronunțarea sentinței în condiții stricte de securitate. El a stat într-o cușcă, îmbrăcat în uniformă de deținut, în timp ce judecătorul a citit verdictul.

Bashar al-Assad și fratele său Maher au părăsit Siria după ce forțele rebele au intrat în Damasc, în decembrie 2024.

Fostul președinte a primit azil în Rusia, după ce Vladimir Putin i-a oferit protecție. Assad locuiește la Moscova, iar familia sa extinsă ar fi ocupat mai multe proprietăți de lux în capitala rusă.

Fostul lider sirian locuiește într-un zgârie-nori din Moskva City, cartierul financiar al capitalei Rusiei, iar familia sa ar ocupa aproximativ 20 de apartamente luxoase, potrivit Die Zeit.

Al-Assad a fost acuzat de numeroase crime de război, inclusiv de folosirea armelor chimice împotriva populației civile.

Pe 27 septembrie 2025, Ministerul Justiției din Siria a anunțat emiterea unui mandat de arestare pe numele fostului președinte. Acuzațiile au inclus omor premeditat, tortură și incitare la război civil.

Vladimir Putin a fost unul dintre principalii aliați ai lui Bashar al-Assad în timpul războiului civil sirian. Rusia s-a implicat direct în conflict și a sprijinit militar forțele guvernamentale.

În momentul în care trupele rebele conduse de actualul lider sirian Ahmad al-Sharaa au avansat spre Damasc, regimul Assad s-a prăbușit.

Putin i-a oferit ulterior fostului lider sirian adăpost în Rusia.

Assad nu a fost singurul reprezentant al vechiului regim care a părăsit Siria. Aproximativ 1.200 de ofițeri sirieni, mulți dintre ei membri ai comunității alawite, s-au refugiat în Rusia.

Cei cu resurse financiare limitate ar fi fost trimiși în Siberia, în timp ce foști oficiali și membri ai familiilor lor cu averi importante s-au stabilit la Moscova, potrivit Die Zeit.