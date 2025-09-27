Bashar al-Assad, dat în urmărire prin Interpol. E acuzat de crime și tortură

Autoritățile din Siria au emis un mandat de arestare pe numele fostului președinte Bashar al-Assad, care s-a refugiat în Rusia după ce a fost înlăturat de la conducerea țării în decembrie anul trecut.

Decizia survine în urma ofensivei rapide declanșate de rebelii islamiști conduși de actualul lider sirian Ahmed al-Sharaa, care a preluat controlul asupra guvernului. Mandatul prevede și emiterea unei urmăriri internaționale prin Interpol, potrivit informațiilor transmise de agenția oficială SANA.

Fostul președinte este acuzat de implicare în crime premeditate și practici de tortură, legate de evenimentele din Daraa, orașul în care în 2011 au izbucnit primele proteste masive din cadrul mișcării „Primăvara Arabă”.

În acea perioadă, regimul sirian a răspuns printr-o represiune violentă, care a transformat rapid revoltele într-un conflict armat extins. Consecințele au fost devastatoare: sute de mii de morți, milioane de refugiați și distrugerea infrastructurii țării, în timp ce numeroase persoane au fost reținute în închisori și supuse abuzurilor.

Noua conducere a Siriei, condusă de Ahmed al-Sharaa, încearcă să promoveze o imagine mai moderată, acordând atenție respectării drepturilor omului și reconstruirii țării afectate de război. Oficialii sirieni au început să refacă relațiile diplomatice, inclusiv cu Rusia, care a oferit sprijin militar regimului al-Assad pe parcursul conflictului.

În ultimele luni, miniștrii sirieni de Externe și Apărare au vizitat Moscova, iar în februarie, președintele Ahmed al-Sharaa a discutat telefonic cu Vladimir Putin, stabilind menținerea dialogului pentru cooperare bilaterală, fără a decide însă soarta bazelor militare rusești din Siria.

De asemenea, președintele sirian a fost invitat să participe în octombrie la summitul Rusia – Liga Arabă, o ocazie de a-și consolida relațiile internaționale. Această serie de măsuri reflectă intenția autorităților siriene de a restabili stabilitatea politică și de a îmbunătăți percepția internațională, în timp ce Bashar al-Assad rămâne căutat de justiție pentru acuzațiile grave care i se aduc.