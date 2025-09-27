International

Bashar al-Assad, dat în urmărire prin Interpol. E acuzat de crime și tortură

Comentează știrea
Bashar al-Assad, dat în urmărire prin Interpol. E acuzat de crime și torturăSursa foto: Wikipedia
Din cuprinsul articolului

Autoritățile din Siria au emis un mandat de arestare pe numele fostului președinte Bashar al-Assad, care s-a refugiat în Rusia după ce a fost înlăturat de la conducerea țării în decembrie anul trecut.

Decizia survine în urma ofensivei rapide declanșate de rebelii islamiști conduși de actualul lider sirian Ahmed al-Sharaa, care a preluat controlul asupra guvernului. Mandatul prevede și emiterea unei urmăriri internaționale prin Interpol, potrivit informațiilor transmise de agenția oficială SANA.

Bashar al-Assad, dat în urmărire prin Interpol

Fostul președinte este acuzat de implicare în crime premeditate și practici de tortură, legate de evenimentele din Daraa, orașul în care în 2011 au izbucnit primele proteste masive din cadrul mișcării „Primăvara Arabă”.

Bashar al-Assad și Vladimir Putin

Sursa foto. Twitter

În acea perioadă, regimul sirian a răspuns printr-o represiune violentă, care a transformat rapid revoltele într-un conflict armat extins. Consecințele au fost devastatoare: sute de mii de morți, milioane de refugiați și distrugerea infrastructurii țării, în timp ce numeroase persoane au fost reținute în închisori și supuse abuzurilor.

Erorile din cadastru pot costa scump. Cum poți evita capcanele
Erorile din cadastru pot costa scump. Cum poți evita capcanele
Live Text. Alegeri parlamentare în Republica Moldova
Live Text. Alegeri parlamentare în Republica Moldova

Decizia luată de Siria

Noua conducere a Siriei, condusă de Ahmed al-Sharaa, încearcă să promoveze o imagine mai moderată, acordând atenție respectării drepturilor omului și reconstruirii țării afectate de război. Oficialii sirieni au început să refacă relațiile diplomatice, inclusiv cu Rusia, care a oferit sprijin militar regimului al-Assad pe parcursul conflictului.

steag Siria

steag Siria / sursa foto: dreamstime.com

În ultimele luni, miniștrii sirieni de Externe și Apărare au vizitat Moscova, iar în februarie, președintele Ahmed al-Sharaa a discutat telefonic cu Vladimir Putin, stabilind menținerea dialogului pentru cooperare bilaterală, fără a decide însă soarta bazelor militare rusești din Siria.

Summit în Rusia

De asemenea, președintele sirian a fost invitat să participe în octombrie la summitul Rusia – Liga Arabă, o ocazie de a-și consolida relațiile internaționale. Această serie de măsuri reflectă intenția autorităților siriene de a restabili stabilitatea politică și de a îmbunătăți percepția internațională, în timp ce Bashar al-Assad rămâne căutat de justiție pentru acuzațiile grave care i se aduc.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:20 - Superliga. Rezultatele etapei a 11-a și clasamentul. Meciurile de duminică, 28 septembrie
07:12 - Erorile din cadastru pot costa scump. Cum poți evita capcanele
07:00 - Live Text. Alegeri parlamentare în Republica Moldova
06:54 - Boala tăcută care afectează milioane de femei. Simptomele pot fi confundate cu disconfortul menstrual
06:45 - Gestul istoric făcut de Regina Elisabeta pentru Diana. A fost o premieră la Buckingham
06:34 - Prognoza meteo, 28 septembrie. Vreme răcoroasă în mare parte din țară, cu ploi și lapoviță la munte

HAI România!

„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale

Proiecte speciale