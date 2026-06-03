Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că a avut o discuție tensionată cu premierul israelian Benjamin Netanyahu în legătură cu situația din Liban. Liderul de la Casa Albă a recunoscut, într-un interviu pentru podcastul „Pod Force One”, că l-a numit pe Netanyahu „dus cu capul”, însă a afirmat că cei doi continuă să colaboreze și că negocierile cu Iranul avansează.

Întrebat despre discuția cu liderul israelian, președintele american a recunoscut că a fost nemulțumit de continuarea confruntărilor din Liban, însă a respins ideea că ar fi fost supărat.

„Nu aş spune că am fost supărat. Am fost puţin deranjat de faptul că se luptă constant cu Libanul”, a spus Trump într-un interviu pentru podcastul „Pod Force One”, difuzat miercuri pe YouTube.

Președintele american a confirmat totodată informațiile potrivit cărora, în timpul convorbirii telefonice de luni, l-a numit pe Benjamin Netanyahu „dus cu capul”.

Deși a admis existența unor divergențe privind situația din regiune, Trump a afirmat că relația sa cu premierul israelian rămâne una apropiată.

„Am colaborat foarte bine. Îmi place foarte mult Bibi. Şi lucrez foarte bine cu el”, a insistat Trump după ce a confirmat izbucnirea sa aprinsă prin care i-a cerut lui Netanyahu să înceteze focul. „Sunt un preşedinte în timp de război. El este un prim-ministru în timp de război”, a adăugat şeful Casei Albe.

Atacurile desfășurate de Israel în Liban au complicat contextul negocierilor dintre Statele Unite și Iran. Potrivit informațiilor prezentate în interviu, Teheranul condiționează un eventual acord de încetarea operațiunilor israeliene împotriva Hezbollah.

În ciuda tensiunilor din regiune, președintele american a afirmat că vede posibilă o înțelegere rapidă cu Iranul și a respins scenariile care indicau o explozie a prețului petrolului.

„Toată lumea spunea că va ajunge la 300, 400 de dolari pe baril, dar este 98 de dolari pe baril, însă nu este un preţ mare de plătit dacă te gândeşti la posibilitatea ca ei să deţină o armă nucleară”, a spus el.

Trump a declarat că blocada navală instituită de SUA în jurul Strâmtorii Ormuz ar putea continua pentru o perioadă, însă consideră puțin probabil ca aceasta să fie menținută până după Ziua Muncii din Statele Unite.

„Nu ştiu. Adică, cred că ar putea fi (închisă până după Ziua Muncii), dar cred că este puţin probabil. Cred că vom ajunge la un acord. Cred că problema se va rezolva destul de repede”, a spus el.

Președintele american a afirmat că negocierile cu Iranul „evoluează rapid” și s-a declarat convins că Teheranul „nu vor avea o armă nucleară şi se vor întâmpla multe alte lucruri bune”. Informațiile privind limbajul folosit de Trump în conversația cu Netanyahu au fost relatate inițial de Axios. Dezvăluirile au generat reacții în rândul susținătorilor Israelului, inclusiv din partea comentatorului conservator Mark Levin, care a cerut identificarea sursei care a furnizat detaliile publicației.