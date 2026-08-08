Senatul Statelor Unite l-a confirmat sâmbătă pe Todd Blanche în funcția de procuror general al SUA, într-un vot extrem de strâns, încheiat cu 50 de voturi pentru și 49 împotrivă, după săptămâni de dispute în interiorul Partidului Republican cu privire la independența sa față de președintele Donald Trump, potrivit Reuters.

Blanche, fost avocat personal al lui Trump și până acum procuror general interimar, preia conducerea Departamentului de Justiție într-un moment în care instituția se află în centrul unor controverse privind relația cu Casa Albă, dosarele legate de Jeffrey Epstein și un controversat program financiar asociat administrației.

Confirmarea lui Todd Blanche a fost obținută cu sprijinul aproape integral al republicanilor. Senatorii republicani Susan Collins și Lisa Murkowski au votat împotriva nominalizării.

Senatorul Bill Cassidy, republican din Louisiana, a fost considerat votul decisiv. El a anunțat vineri că va susține nominalizarea, după ce s-a întâlnit cu Blanche și a analizat mai multe dintre problemele ridicate în timpul procesului de confirmare.

Cassidy a criticat anterior rolul lui Blanche în înțelegerea încheiată de administrația Trump în disputa cu Serviciul Fiscal al SUA (IRS), dar a afirmat că are încredere că acesta îi poate oferi președintelui consiliere juridică sinceră.

Pentru administrația Trump, confirmarea reprezintă încheierea unei dispute care a durat mai multe săptămâni și care, la un moment dat, a pus în pericol numirea lui Blanche.

Principala problemă ridicată de unii republicani a fost dacă Blanche va putea menține o anumită independență față de Casa Albă, având în vedere că anterior a fost avocatul personal al lui Trump.

Lisa Murkowski a explicat că nu are suficientă încredere în Blanche pentru a contracara ceea ce ea a descris drept „cele mai rele impulsuri ale acestei administrații”.

Senatoarea republicană din Alaska a enumerat printre motivele îngrijorării sale modul în care au fost gestionate documentele legate de Jeffrey Epstein, protecțiile fiscale acordate președintelui și familiei sale, precum și ceea ce a descris drept acțiuni repetate împotriva unor foști membri ai administrației și senatori aflați în funcție.

Murkowski și Susan Collins au rămas astfel cele două voturi republicane împotriva lui Blanche.

Un alt punct major al negocierilor a fost reprezentat de un fond de aproximativ 1,8 miliarde de dolari creat în cadrul unei dispute dintre Trump și IRS.

Programul, prezentat de administrație drept o inițiativă împotriva „înarmării” instituțiilor federale împotriva adversarilor politici, a fost criticat de opozanți, care au susținut că ar putea deveni un mecanism de distribuire a banilor către aliații lui Trump.

Blanche a acceptat în scris să restrângă acordul privind imunitatea fiscală și să încheie plățile asociate programului de „anti-weaponization”. Totuși, au rămas întrebări cu privire la caracterul juridic obligatoriu al acestor angajamente și la posibilitatea ca un program similar să fie relansat ulterior sub o altă denumire.

Disputa a fost importantă pentru votul lui Cassidy, dar și pentru opoziția lui Murkowski.

Todd Blanche conduce acum un Departament de Justiție care a trecut prin schimbări importante în primul an și jumătate al celui de-al doilea mandat al lui Trump.

Blanche a ocupat anterior funcția de adjunct al procurorului general și a devenit procuror general interimar în aprilie. În această perioadă, Departamentul de Justiție a fost acuzat de critici că s-a îndepărtat de tradiția independenței față de Casa Albă.

Au existat plecări masive ale unor procurori de carieră, iar mai multe structuri ale departamentului au fost reorganizate. Printre cele afectate s-au numărat divizia pentru drepturile civile și biroul pentru etică.

Judecători federali au criticat, de asemenea, în mai multe situații, cazuri considerate insuficient fundamentate, iar unele complete de jurați au refuzat să formuleze acuzații în dosare susținute de procurori.

Blanche și susținătorii săi au apărat direcția adoptată de Departamentul de Justiție. Fostul avocat al lui Trump a susținut că administrația a contribuit la reducerea criminalității și la corectarea unor ceea ce consideră a fi abuzuri comise împotriva lui Trump și a aliaților săi conservatori în perioada administrației Biden.

Președintele Comisiei Juridice a Senatului, republicanul Chuck Grassley, l-a descris pe Blanche drept un procuror dur și corect, dedicat statului de drept.

„Domnul Blanche este un procuror dur și corect, dedicat statului de drept, iar conducerea sa insuflă aceeași determinare întregului Departament de Justiție”, a declarat Grassley.

Înaintea votului, unii dintre republicanii sceptici au considerat că Blanche era, dintre posibilele opțiuni ale lui Trump, candidatul cel mai ușor de acceptat. Argumentul lor a fost că, odată confirmat într-o funcție permanentă, acesta ar putea fi mai dispus să reziste presiunilor venite de la Casa Albă.

Confirmarea îi oferă lui Blanche un mandat permanent la conducerea uneia dintre cele mai importante instituții federale americane.

Principala provocare va fi gestionarea relației dintre Departamentul de Justiție și Casa Albă, într-un context în care independența instituției a devenit una dintre principalele teme ale dezbaterii politice americane.

Votul de 50-49 arată și cât de dificilă a fost nominalizarea în interiorul majorității republicane. Blanche a obținut în cele din urmă sprijinul necesar, dar confirmarea sa a fost precedată de negocieri intense și de angajamente menite să răspundă îngrijorărilor unor senatori republicani.