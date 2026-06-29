Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a deschis o investigație desfășurată prin intermediul unui mare juriu privind omul de afaceri Neville Roy Singham, autoritățile analizând dacă acesta a încălcat legislația americană prin finanțarea unei rețele de organizații marxiste și de stânga din SUA în ultimii peste zece ani, potrivit New York Post.

Potrivit informațiilor, procurorii federali din Manhattan au emis citații pentru obținerea unor documente bancare, în cadrul unei anchete care vizează posibile infracțiuni financiare, inclusiv spălare de bani și alte forme de fraudă.

Deocamdată, autoritățile americane nu au anunțat formularea unor acuzații penale împotriva lui Singham, iar investigația este în curs.

Conform informațiilor apărute în presa americană, ancheta a fost autorizată în urmă cu mai multe luni de procurorul general interimar al SUA, Todd Blanche, iar cazul este instrumentat de Biroul Procurorului SUA pentru Districtul Sudic din New York, condus de Jay Clayton.

Anchetatorii încearcă să stabilească modul în care au fost transferate fondurile provenite de la Neville Roy Singham către numeroase organizații nonprofit, instituții media și grupuri de activism politic.

Fox News Digital susține că aproximativ 285 de milioane de dolari ar fi fost direcționați de omul de afaceri către un fond filantropic administrat de Goldman Sachs și către mai multe companii-paravan, înainte ca banii să ajungă la diverse organizații din Statele Unite.

Investigatorii analizează dacă aceste transferuri au respectat legislația financiară și fiscală americană sau dacă au fost utilizate mecanisme menite să ascundă proveniența ori destinația fondurilor.

Potrivit acelorași surse, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, ar fi discutat cu directorul general al Goldman Sachs, David Solomon, în contextul anchetei.

Fox News afirmă că oficialii Trezoreriei au avertizat banca că ar putea intra, la rândul său, în atenția anchetatorilor dacă nu cooperează cu Departamentul de Justiție.

Publicația susține că David Solomon a fost de acord să ofere sprijin procurorilor în cadrul investigației. Până în prezent, Goldman Sachs nu a făcut publice declarații detaliate privind acest subiect.

Neville Roy Singham este un antreprenor american din domeniul tehnologiei, stabilit în prezent în Shanghai. Cea mai mare parte a averii sale provine din vânzarea companiei de IT ThoughtWorks către fondul britanic de investiții Apax Partners, într-o tranzacție estimată la aproximativ 785 de milioane de dolari.

În ultimii ani, numele său a fost asociat cu finanțarea unor organizații progresiste și anti-război atât în Statele Unite, cât și în alte țări.

New York Post a relatat anterior că Singham ar fi donat peste 15 milioane de dolari unor organizații de justiție socială prin intermediul unei căsuțe poștale din Chicago.

Totodată, în noiembrie anul trecut, omul de afaceri a participat la Global South Academic Forum, organizat la Shanghai, unde a susținut un discurs în care a vorbit despre necesitatea unei „noi ordini mondiale”, a făcut referiri la strategia „războiului popular” promovată de Mao Zedong și a descris Statele Unite drept un stat „fascist”, potrivit presei americane.

Singham este căsătorit din 2017 cu Jodie Evans, fondatoarea organizației anti-război CODEPINK.

În paralel cu ancheta Departamentului de Justiție, mai mulți congresmeni republicani au analizat relațiile financiare dintre Singham și CODEPINK.

Aceștia au solicitat revocarea statutului de organizație scutită de taxe al grupului, susținând că ar fi primit fonduri provenite din surse externe și că acestea nu ar fi fost utilizate exclusiv în scopuri caritabile.

Până la acest moment, reprezentanții Departamentului de Justiție și ai Departamentului Trezoreriei nu au transmis un punct de vedere oficial privind investigația, în timp ce autoritățile nu au anunțat punerea sub acuzare a lui Neville Roy Singham sau a altor persoane implicate.