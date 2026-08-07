Ancheta care îl vizează pe fostul consilier prezidențial Cătălin Avramescu este însoțită de noi acuzații formulate de Daniela Măntărău, mama celor doi copii ai săi. Femeia susține că relația dintre ei a fost marcată de episoade de violență și afirmă că a sesizat autoritățile după ce a observat un comportament pe care l-a considerat îngrijorător. De cealaltă parte, Cătălin Avramescu respinge toate acuzațiile și susține că plângerea are legătură cu litigiile civile dintre cei doi. În prezent, fostul consilier prezidențial se află în vizorul DIICOT.

Fosta parteneră a lui Cătălin Avramescu a depus o sesizare la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), iar instituția ar fi transmis cazul către procurorii DIICOT.

„Sunt mai mult de două poze la dosar, ca dovezi, sunt inclusiv fapte întreprinse. Pozele au conotație obscenă, i-am arătat și avocatului meu, care mi-a spus că este de părere că există mai multe imagini. Eu am sesizat autorităților, specialiștilor, comportamentul neobișnuit al copiilor, iar ei mi-au spus că este unul imitat”, a arătat ea.

Femeia mai afirmă că dispozitivele electronice ale fostului ambasador au fost verificate de anchetatori.

„Device-urile i-au fost controlate de către procurori”, a continuat ea.

Daniela Măntărău spune că, după mai multe incidente, a cerut ajutorul fratelui său pentru a-l evacua pe Cătălin Avramescu din locuință.

„(…) De multe ori eu am fost locomotiva familiei din punct de vedere financiar. El a venit în casa mea doar cu bagajul, nu așa cum își imaginează lumea. Și după mai multe episoade violente am apelat la ajutorul fratelui meu pentru a-l da afară din casă”, a arătat ea.

Potrivit documentelor depuse în dosarul privind custodia copiilor, femeia a relatat și un episod petrecut la scurt timp după nașterea unuia dintre copii.

„La doar două luni de la naștere, în martie 2022, reclamanta a susținut că pârâtul a agresat-o fizic, anume a trântit-o de pat, a strâns-o de gât și a amenințat-o cu un cuțit”, se arată în actele depuse la dosar.

Acuzațiile prezentate de reclamantă nu au fost analizate pe fond de instanță, deoarece dosarul de custodie s-a încheiat printr-o înțelegere între părți.

În același dosar este descrisă și o tentativă de sinucidere din 9 mai 2022, după o dispută privind relația pe care Avramescu ar fi păstrat-o cu fosta sa soție.

Conform versiunii prezentate de Daniela Măntărău în instanță, fostul ambasador ar fi plecat de acasă cu o pungă de medicamente și ar fi spus că merge în pădure pentru a-și lua viața.

„Pârâtul a părăsit domiciliul spunând că merge în pădure să se sinucidă, luând cu el o pungă de medicamente”, se arată în dosar.

Femeia susține că și-a alertat fratele pentru a-l căuta și a anunțat Poliția. După câteva ore, Avramescu s-ar fi întors acasă și ar fi spus că ieșise doar la plimbare.

Fosta parteneră a fostului ambasador afirmă că relația dintre ei nu a avut la bază motive materiale și spune că și-a construit propria carieră profesională.

„Eu l-am iubit mult, nu mă poate bănui nimeni că am stat pe interes. Este o diferență mare de vârstă între noi, dar eu sunt consultant pe fonduri europene, am clienți vechi de mulți ani”, a susținut ea.

Fostul consilier prezidențial afirmă că este nevinovat și susține că plângerea depusă împotriva sa este o consecință a conflictului juridic cu fosta parteneră.

„Astăzi am fost chemat la DIICOT în cea mai ridicolă plângere care a fost depusă în istoria acestei instituții. O doamnă, mama biologică a celor doi copii ai mei, care a pierdut deja 3 (trei) procese cu subsemnatul doar anul acesta, și care este în curs de executare silită pentru că refuză să respecte o hotărâre a Judecătoriei sectorului 1, a făcut plângere la DIICOT cum că am „produs și distribuit pornografie infantilă”.

(…)

Cum să te duci cu așa ceva la DIICOT? Eu de patru luni nu mi-am văzut copiii. (…) O voi da în judecată în civil pentru calomnie. O voi acționa în judecată în penal pentru încercarea de inducere în eroare a autorităților judiciare”, a spus el.

Cătălin Avramescu susține că acuzațiile formulate împotriva sa sunt nefondate și le pune pe seama disputelor legate de custodie..