Cazul Mario Berinde. Ce pedepse au primit cei trei copii inculpați în crimă, ce despăgubiri a dat instanța

Familia lui Mario Berinde, ucis de doi adolescenți de 15 ani și un băiat de 13 ani a fost azi, împreună cu alte persoane apropiate, la Tribunalul Timiș, unde s-a dat sentința în primă instanță.

Minorul de 13 ani, în casa căruia a avut loc crima şi care – conform procurorilor - ar fi plănuit totul, nu răspunde penal pentru că avea mai puțin de 14 ani la momentul comiterii faptei. Adolescentul de 15 ani trimis în judecată pentru omor a primit o măsură educativă privativă de libertate pentru 15 ani, mai precis internarea într-un centru de detenție pe timpul minoratului, apoi va fi transferat în penitenciar. În plus, instanța i-a obligat pe el și pe părinții săi, în solidar, să plătească familiei victimei peste 700.000 de euro cu titlu de daune morale.

Cel de-al doilea adolescent de 15 ani, care a fost acuzat că i-a ajutat pe ceilalți doi să ascundă cadavrul, este obligat ca timp de șase luni să participe la un program de asistare zilnică. El a fost judecat pentru profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului.

Judecătorul a stabilit și modul în care vor fi împărțite despăgubirile pentru suferința provocată familiei. Dacă decizia va rămâne definitivă, părinții lui Mario Berinde trebuie să primească fiecare câte 300.000 de euro, sora victimei 200.000 de euro, iar cei doi bunici câte 150.000 de euro. Doi unchi, o mătușă și un verișor urmează să primească fiecare câte 10.000 de euro.

Mai mult, Tribunalul Timiș a acordat despăgubiri și pentru profanarea cadavrului, motiv pentru care cei doi adolescenți de 15 ani răspund în solidar pentru aceste sume. Părinții lui Mario trebuie să primească fiecare câte 10.000 de euro, sora 6.000 de euro, bunica și bunicul câte 5.000 de euro, iar mătușa, unchii și verișorul câte 1.000 de euro fiecare.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Timișoara.

Crima ar fi fost pregătită cu aproximativ o lună înainte. Cei doi băieți de 15 și 13 ani ar fi stabilit când va fi pus planul în aplicare.

„Având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună de zile și așteptând momentul oportun, au ucis o persoană minoră de sex masculin prin lovirea acesteia în mod repetat cu o toporișcă și cu un cuțit”, se arată în rechizitoriu.

După uciderea lui Mario, celor doi i s-a alăturat și adolescentul de 15 ani, care a participat la ascunderea cadavrului.