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Conductă de gaz fisurată în Timiș. Locuitorii din zona afectată, evacuați

Conductă de gaz fisurată în Timiș. Locuitorii din zona afectată, evacuațiPompieri. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

O conductă de gaz s-a fisurat, vineri seară, pe strada Nicolae Bălcescu din Sânnicolau Mare, județul Timiș, iar scurgerile sunt importante. Autoritățile au dispus evacuarea preventivă a locuitorilor pe o rază de aproximativ 500 de metri, până la remedierea avariei, potrivit ISU Timiș.

Intervenție de urgență în Timiș după fisurarea unei conducte de gaz. Locuitorii au fost evacuați preventiv

Incidentul a fost semnalat în jurul orei 18:40, iar pompierii au fost chemați pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Astăzi, 18 septembrie 2026, în jurul orei 18:40, pompierii au fost solicitaţi să asigure măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI) specifice, în urma fisurării unei conducte de gaz, pe strada Nicolae Bălcescu din Sânnicolau Mare. La locul evenimentului s-au deplasat, de urgenţă, trei autospeciale de stingere şi o autosanitară SMURD, cu echipajele aferente, din cadrul Secţiei de Pompieri Sânnicolau Mare, precum şi o autospecială CBRN din cadrul Detaşamentului 1 de Pompieri Timişoara”, anunţă, vineri seară, ISU Timiş.

Operatorul de gaze naturale a fost informat despre incident și urmează să trimită o echipă specializată pentru intervenția la conducta avariată.

gaze naturale

gaze naturale / sursa foto: captură video

Scurgeri mari de gaze după fisurarea unei conducte în Sânnicolau Mare. Ce au decis autoritățile

Din cauza cantității mari de gaze scurse, autoritățile au decis evacuarea persoanelor aflate în zona de risc. La operațiune participă și echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean Timiș și Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș.

”Având în vedere scurgerile mari de gaze, pentru protejarea populaţiei, s-a dispus evacuarea locuitorilor pe o rază de aproximativ 500 de metri pătraţi, cu sprijinul unor echipaje din cadrul IPJ Timiş şi IJJ Timiş, până la remedierea avariei de către echipele specializate”, au precizat pompierii.

Ce se întâmplă în zona afectată

Operațiunea este în desfășurare, iar echipajele de pompieri continuă să asigure măsurile de siguranță în zona afectată.

Locuitorii evacuați preventiv trebuie să rămână în afara perimetrului stabilit până când echipele specializate vor finaliza intervenția și zona va fi considerată sigură.

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