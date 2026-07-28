Politica

Sorin Grindeanu, propus cetățean de onoare al județului Timiș. Inițiativa a venit din partea unui consilier AUR

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Sorin Grindeanu, propus cetățean de onoare al județului Timiș. Inițiativa a venit din partea unui consilier AURSorin Grindeanu. Sursa foto: Captură video Facebook
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Din cuprinsul articolului

Un consilier județean ales pe lista AUR a propus ca președintele PSD, Sorin Grindeanu, să primească titlul de cetățean de onoare al județului Timiș. Declarația a fost făcută marți, în ședința Consiliului Județean Timiș, în timpul dezbaterilor privind acordarea aceleiași distincții profesoarei universitare Margit Șerban.

Propunerea a aparținut lui Marcel Mihoc, care a precizat că intervenția sa reprezintă o opinie personală și nu a fost însoțită de un proiect de hotărâre sau de un vot privind acordarea titlului lui Sorin Grindeanu.

Deocamdată, este vorba doar despre o sugestie care ar putea fi transpusă ulterior într-o inițiativă oficială.

Mihoc: Sorin Grindeanu a făcut pentru Timiș mai mult decât toată clasa politică

În intervenția sa din plenul Consiliului Județean Timiș, Marcel Mihoc a anunțat că reprezentanții AUR vor susține proiectul privind acordarea titlului de cetățean de onoare profesoarei Margit Șerban.

Totodată, el a solicitat ca în viitor să fie luate în considerare și alte personalități care au contribuit la dezvoltarea județului.

După ce a amintit mai mulți medici pe care îi consideră reprezentativi pentru Timiș, consilierul județean l-a nominalizat pe liderul PSD.

„Dintre toți politicienii pe care îi cunosc de peste 30 de ani, domnul Sorin Grindeanu este o persoană care a făcut pentru acest județ mult mai mult decât a făcut toată clasa politică și îl propun ca, pe viitor, să fie și unul dintre cei propuși ca cetățean de onoare”, a declarat Marcel Mihoc.

sursa: Facebook

Acesta a insistat că afirmația nu a avut un caracter ironic.

„Nu e bătaie de joc, e o părere personală și o concluzie trasă după 30 de ani de activitate politică, profesională, economică, ca om de afaceri și așa mai departe”, a adăugat consilierul.

Propunerea nu a fost supusă la vot

Conducerea ședinței i-a transmis lui Marcel Mihoc că poate pregăti, pentru anul viitor, propuneri oficiale privind acordarea titlului și altor personalități pe care le consideră reprezentative pentru județ.

În cadrul ședinței de marți nu a existat un proiect de hotărâre privind acordarea distincției lui Sorin Grindeanu și nici nu a avut loc un vot pe această temă. Discuția s-a limitat la o propunere verbală formulată în plen.

Cine este Marcel Mihoc

Marcel Mihoc este în prezent consilier județean în Timiș, ales pe listele AUR. Anterior, acesta a activat în PSD, unde a ocupat funcțiile de consilier județean și secretar executiv al organizației PSD Timiș, înainte de a demisiona din partid în 2014.

Sorin Grindeanu este președintele PSD și fost prim-ministru al României.

Titlul de cetățean de onoare a fost acordat profesoarei Margit Șerban

Principalul punct de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Timiș a vizat acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Timiș” profesoarei universitare Margit Șerban, pentru contribuțiile sale în domeniul medicinei, cercetării și învățământului universitar.

Potrivit Consiliului Județean Timiș, activitatea acesteia a contribuit la promovarea prestigiului județului atât în România, cât și în străinătate. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 28 de voturi pentru.

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