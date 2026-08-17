Viitorii prosumatori din România ar putea fi obligați să instaleze și capacități de stocare atunci când montează noi panouri fotovoltaice și solicită conectarea lor la rețea. Ilie Bolojan a anunțat că măsura ar urma să vizeze doar instalațiile viitoare, în condițiile în care producția tot mai mare de energie regenerabilă provoacă diferențe importante între surplusul din timpul zilei și deficitul înregistrat seara.

România are în prezent aproximativ 350.000 de prosumatori, însă numai o treime dintre aceștia au și instalații de stocare.

Creșterea ponderii energiei fotovoltaice și eoliene a adus fluctuații importante în sistemul energetic. În timpul zilei apare un surplus de producție, în timp ce seara necesarul trebuie acoperit inclusiv prin importuri sau prin pornirea altor capacități de producție.

„Problema pe care o avem este că atunci când volumul energiei regenerabile deja devine relevant, 10-20% din producție, el înseamnă că impune o volatilitate puternică în sistem. Și atunci, la prânz, avem o supraproducție, ceea ce ne creează probleme de preluare a energiei, pe de o parte, de distribuirea acestei energii la prețuri foarte mici sau uneori chiar în pierdere, în timp ce acumulăm niște deficite importante de producție seara și suntem puși în situația să importăm sau să introducem alte capacități în bandă, în producție, dar care o fac la prețuri mult mai mari”, a declarat Ilie Bolojan.

Lipsa unor reguli care să încurajeze suficient instalarea bateriilor a contribuit, în opinia sa, la accentuarea acestor dezechilibre.

Una dintre variantele discutate este ca viitorii prosumatori să nu mai poată conecta la rețea instalații fotovoltaice noi fără să aibă și o soluție de stocare a energiei. Măsura nu ar urma să se aplice proprietarilor care au deja panouri montate.

„Pentru că orice dezvoltare a fotovoltaicului fără capacități de stocare înseamnă, practic, îmbolnăvirea sistemului, pentru că el a fost gândit ca un mecanism de producție în bandă și dacă nu venim cu stocare, ne creăm probleme. Deci asta înseamnă un lucru care se referă la viitor, nu la cei care sunt astăzi”, a afirmat Bolojan.

Pentru actualii prosumatori, o soluție ar putea rămâne programele prin care statul cofinanțează cumpărarea bateriilor. O altă variantă avută în vedere este tarifarea dinamică. În acest sistem, proprietarii de panouri ar putea fi încurajați să păstreze energia produsă în timpul zilei și să o livreze în rețea seara, când prețurile sunt mai mari.

„De asemenea, consider că dacă am face o tarifare dinamică, ar apărea un stimul direct pentru care cei care au fotovoltaic, își vor instala baterii pentru că atunci vor fi stimulați, ca tot ceea ce livrează seara în sistem, fiind la prețuri foarte mari, vor fi interesați să facă”.

Ilie Bolojan a respins și interpretările potrivit cărora măsurile discutate ar reprezenta o formă de naționalizare și a vorbit despre necesitatea păstrării unei strategii energetice pe termen lung.

„Problemele energetice sunt lucruri serioase care nu se rezolvă prin declarații, înseamnă politici și strategii pe energie care trebuie menținute ani de zile”, a spus premierul interimar.

În sistem ar trebui păstrat un mix format din energie regenerabilă, capacități de stocare și surse care pot produce continuu, printre care centralele pe gaz și unitățile nucleare. În cazul energiei nucleare, investițiile necesare funcționării reactoarelor existente rămân, de asemenea, o problemă. „De grupurile 3 și 4 nu putem vorbi dacă nici pentru grupurile 1 și 2 nu avem apă de răcire”.

Administrarea marilor companii energetice de stat a fost indicată drept un alt punct important pentru funcționarea sistemului.

„Sunt 4-5 companii în acest domeniu care sunt inima sistemului energetic. Dacă aceste companii sunt administrate performant, vom vedea ceva rezultate. Dacă sunt administrate mediocru, vedem problemele pe care le avem”, a declarat Ilie Bolojan.

Realizarea investițiilor de către companiile din energie este „vitală”, iar printre proiectele menționate se află Neptun Deep și centrala pe gaze de la Iernut, care ar trebui să aducă noi capacități de producție.