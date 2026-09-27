Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a evitat să ofere un răspuns clar atunci când a fost întrebat la New York dacă baza de la Deveselu și România mai sunt considerate ținte militare de Rusia. Întrebarea i-a fost adresată de un jurnalist român în timpul conferinței de presă susținute după reuniunile celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, iar șeful diplomației ruse s-a limitat la o replică scurtă.

Discuția a pornit de la declarațiile formulate de Vladimir Putin în urmă cu aproximativ un deceniu, după instalarea sistemului american de apărare antirachetă la Deveselu.

Jurnalistul român a amintit avertismentele formulate de Vladimir Putin în 2016 și l-a întrebat pe Lavrov dacă Moscova „mai țintește România”.

„Ei bine, acesta este un secret”, a răspuns Lavrov, râzând, potrivit relatării TASS.

Ministrul rus de Externe nu a oferit ulterior alte explicații și nu a confirmat sau infirmat dacă baza de la Deveselu se află în prezent pe o eventuală listă de ținte militare ale Rusiei.

Întrebarea readuce în discuție disputa începută după operaționalizarea sistemului Aegis Ashore din România.

Sistemul Aegis Ashore de la baza militară Deveselu, din județul Olt, a devenit operațional la 12 mai 2016. Instalația face parte din arhitectura NATO de apărare împotriva rachetelor balistice.

După operaționalizarea sistemului, Vladimir Putin a avertizat că Rusia va lua măsuri pentru a răspunde amplasării componentelor americane de apărare antirachetă în România.

Moscova a susținut de-a lungul timpului că infrastructura de la Deveselu ar putea reprezenta o amenințare la adresa securității Rusiei și a contestat explicațiile oferite de NATO privind caracterul sistemului.

Disputa a continuat și în anii următori, pozițiile celor două părți rămânând diferite în ceea ce privește rolul instalației.

Poziția oficială a NATOeste că sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice are un caracter strict defensiv.

Alianța arată că Aegis Ashore de la Deveselu este destinat detectării, urmăririi și interceptării rachetelor balistice și face parte dintr-un sistem mai larg de apărare a teritoriului și populației statelor membre.

În 2019, atunci când instalația din România a trecut printr-o actualizare programată, NATO a anunțat că modificările nu i-au oferit nicio capacitate ofensivă.

Alianța menține și în prezent aceeași poziție, prezentând sistemul de apărare antirachetă drept unul strict defensiv.

Baza din România rămâne parte a arhitecturii NATO de apărare împotriva rachetelor balistice, împreună cu instalația Aegis Ashore din Polonia, radarul din Turcia și celelalte componente integrate în sistemul aliat.