Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, s-a întâlnit sâmbătă, la New York, cu omologul său german Johann Wadephul, în marja Adunării Generale a ONU. Este prima întrevedere de acest nivel între șefii diplomațiilor celor două țări de la începutul războiului din Ucraina, iar Moscova susține că inițiativa a venit din partea Berlinului, relatează Deutsche Welle.

Întrevederea dintre Serghei Lavrov și Johann Wadephul a avut loc într-un moment marcat de tensiuni între Germania și Rusia.

Berlinul a acuzat recent Moscova de implicare într-un atac cu o dronă explozivă asupra aeroportului din Leipzig, produs la începutul lunii august. Ulterior, Germania și Rusia și-au închis consulatele.

Lavrov, prezent la New York pentru Adunarea Generală a ONU, nu se mai întâlnise cu un ministru german de Externe din ianuarie 2022. Atunci, șeful diplomației ruse a avut o întrevedere cu Annalena Baerbock, cu mai puțin de o lună înainte de invazia Rusiei în Ucraina.

Întâlnirea de sâmbătă dintre Lavrov și Wadephul nu a fost deschisă presei. Problema războiului din Ucraina ar fi putut figura printre temele discutate, însă conținutul întrevederii nu a fost făcut public.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a afirmat că partea germană a cerut restricționarea accesului presei și ca discuțiile să nu fie înregistrate.

Zaharova a spus, de asemenea, că inițiativa organizării întrevederii a aparținut Berlinului. Potrivit agenției oficiale ruse Tass, întâlnirea s-a desfășurat cu ușile închise, în contextul relațiilor tensionate dintre cele două state.

Întrevederea are loc după o perioadă în care contactele diplomatice la nivel înalt dintre Germania și Rusia au fost limitate.

Ultima întâlnire dintre Lavrov și un ministru german de Externe avusese loc înainte de declanșarea războiului din Ucraina, în ianuarie 2022.

Discuția de la New York marchează astfel primul contact direct de acest tip dintre șefii diplomațiilor celor două țări după începutul invaziei ruse.