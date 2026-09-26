Într-o zonă izolată din prefectura Aomori, Japonia, o tradiție veche susține că Iisus Hristos ar fi ajuns în această regiune după ce ar fi scăpat de răstignire. În apropierea satului Shingo se află două movile funerare despre care localnicii spun că ar avea legătură cu Iisus și cu fratele său, potrivit CNN.

Potrivit legendei locale, Iisus nu ar fi murit pe cruce la Ierusalim, ci ar fi reușit să fugă până în Japonia. Povestea susține că acesta s-ar fi stabilit în zona actualului sat Shingo, unde ar fi devenit fermier, s-ar fi căsătorit, ar fi avut copii și ar fi trăit până la 106 ani.

Legenda este asociată cu așa-numitele Documente Takenouchi, despre care adepții poveștii susțin că ar fi fost redactate în urmă cu mii de ani și redescoperite în anii 1930.

Autenticitatea documentelor a fost însă contestată pe scară largă, iar acestea sunt considerate o farsă. Povestea nu are susținere în Biblie și nu este acceptată de Biserica Catolică. Cu toate acestea, tradiția continuă să fie păstrată în comunitatea din Shingo.

În Christ Park, în apropierea Muzeului Tradiției Satului lui Hristos, se află două movile despre care localnicii spun că ar avea o semnificație specială.

„Hristos a vizitat Japonia de două ori”, spune directorul muzeului, Hidenobu Kadogishi, explicând povestea din Documentele Takenouchi.

Potrivit acestei versiuni, Iisus ar fi ajuns pentru prima dată în prefectura Toyama, unde ar fi lucrat pentru familia imperială. Ulterior, s-ar fi întors în Iudeea.

Legenda continuă cu momentul în care Iisus ar fi trebuit să fie răstignit. Fratele său, Isukiri, personaj care nu apare în Biblie, i-ar fi luat locul pe cruce.

„Hristos a făcut apoi o a doua călătorie în Japonia, unde a trăit până la vârsta de 106 ani, a avut trei copii și a murit”, spune directorul muzeului.

Una dintre cele două movile este considerată mormântul lui Iisus, în timp ce cealaltă ar adăposti, potrivit legendei, urechea îngropată a fratelui său.

Povestea mormântului a căpătat o nouă amploare în 1935, când Kiyomaro Takenouchi, un lider religios, a susținut că a identificat mormântul lui Iesu Kirisuto, numele sub care Iisus Hristos este cunoscut în Japonia.

Takenouchi a afirmat că documentele misterioase l-au condus spre Shingo, localitate cunoscută atunci sub numele de Herai. Acolo, localnicii i-ar fi indicat cele două movile funerare.

Documentele originale ar fi fost distruse în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. În prezent, muzeul păstrează copii ale textelor care au stat la baza legendei.

Tradiția este celebrată anual prin Kirisuto Matsuri, cunoscut drept Festivalul lui Hristos. Evenimentul are loc în prima duminică din iunie și este organizat din 1964.

În timpul ceremoniei, un preot shinto rostește rugăciuni și oferă ramuri sacre de copac, numite tamagushi. Localnicii participă la dansul tradițional shishimai, iar femei îmbrăcate în kimono dansează Nanyadoyara în jurul movilelor.

Ediția din acest an a atras aproximativ 1.000 de persoane, cel mai mare număr de participanți înregistrat până acum.

Comunitatea din Shingo nu încearcă să prezinte povestea drept un fapt istoric demonstrat. Chiar și reprezentanții muzeului le transmit vizitatorilor să o „trateze strict ca pe o legendă”.

„Mormântul lui Hristos a fost aici dintotdeauna, atât timp cât își poate aminti cineva”, spune Koshi Nagano, un localnic în vârstă de 26 de ani și voluntar la festival.

Primarul Kazutomo Sato rezumă atitudinea comunității astfel: „Lăsând deoparte problema adevărului, mormântul lui Hristos este aici și noi îl venerăm. Aceasta este realitatea noastră și este ceva ce am protejat ca tradiție transmisă de strămoșii noștri”.

Profesorul japonez Ryosuke Okamoto, de la Universitatea Hokkaido, subliniază lipsa unor dovezi istorice solide care să lege movilele de Iisus Hristos.

„nu există dovezi istorice de încredere că acestea sunt mormintele lui Iisus și ale fratelui său. Fratele său Isukiri nu este menționat nicăieri în Biblie, așa că majoritatea locuitorilor nu cred că Iisus a fost literalmente îngropat acolo”, spune el.

Astfel, cele două movile din Shingo rămân un loc asociat unei legende locale neobișnuite, păstrată de comunitate de-a lungul generațiilor și transformată într-o atracție pentru vizitatori.