Ce regiuni din Japonia sunt vizitate de turiști pe parcursul anului

Japonia este una dintre țările care este vizitată pe tot parcursul anului, indiferent de anotimp, datorită numărului mare de destinații turistice. Diferențele clare dintre regiuni, clima variată și diversitatea obiectivelor turistice fac posibilă organizarea unor călătorii adaptate fiecărei perioade din an. De la marile centre urbane până la zone montane, insule și regiuni istorice, turiștii pot vizita numeroase locuri.

Kanto este, pentru mulți, prima întâlnire cu Japonia. Tokyo poate fi ideală pentru vizite de o zi sau de două zile în împrejurimi, iar orașul are foarte multe atracțiile „clasice” ale unei prime călătorii. Un exemplu devenit emblematic este zona Shibuya, cunoscută pentru trecerea aglomerată („scramble crossing”), fotografiată și vizitată ca obiectiv în sine.

Din Tokyo, turiștii includ frecvent Nikko, o destinație a patrimoniului cultural, unde complexul Toshogu și zona de altare și temple sunt prezentate constant ca repere majore. Tot în jurul orașului Tokyo există, de semenea, stațiuni cu ape termale și zone montane.

Zona Kansai este, adesea, asociată cu Japonia „istorică”, iar Kyoto rămâne un magnet pentru turiști în orice sezon. O parte din atractivitate vine și din faptul că zona include un număr mare de monumente recunoscute la nivel internațional: UNESCO descrie „Monumente istorice din vechiul Kyoto” ca un ansamblu cu 17 componente în Kyoto, Uji și Otsu.

În acest loc, vizitatorii ajung la temple cunoscute și cartiere tradiționale, iar Kiyomizu-dera este, de regulă, pe lista scurtă a celor care vor să vadă Kyoto „pe viu”.

Osaka, în schimb, este căutată pentru zonele animate și pentru alternanța dintre obiective culturale și zonele de divertisment, fiind, de asemenea, un nod folosit des între Kyoto și restul țării. Nara intră în multe itinerare pentru parcuri, temple și atmosfera de oraș vechi, fiind legată natural de Kyoto prin excursii scurte.

Regiunea Chubu acoperă o parte din cele mai fotografiate peisaje ale Japoniei, iar aici intră frecvent în discuție Muntele Fuji, menționat în numeroase selecții de obiective UNESCO pe care turiștii le caută în mod special.

Tot în Chubu, mulți vizitatori aleg orașe și sate din zona montană pentru arhitectura tradițională și pentru rute de drumeție. Destinații precum Shirakawa-go și Gokayama, recunoscute de UNESCO, sunt printre cele mai vizitate pe tot parcursul anului, inclusiv iarna, când casele tradiționale capătă un aspect aparte.

Hokkaido atrage, de asemenea, foarte mulți turiști în sezonul rece, mai ales prin sporturi de iarnă și evenimente urbane cu notorietate. Cel mai cunoscut exemplu este Festivalul Zăpezii de la Sapporo, care a avut loc în acest an în perioada 4 - 11 februarie. Locul este ideal pentru o călătorie de iarnă, iar fotografiile din Odori Park și din centrul orașului circulă intens în fiecare an.

Tohoku este aleasă adesea de turiștii care vor zone mai puțin aglomerate, dar cu obiective interesante, în special toamna și primăvara. Yamadera, un templu pe o pantă abruptă, este unul dintre reperele din zonă, ideal pentru cei care combină cultura cu trasee scurte în natură.

Okinawa este „ieșirea” naturală spre mare, cu temperaturi mai blânde. Site-ul oficial de turism al Okinawa promovează explicit Insulele Kerama pentru plaje, faleze și activități precum snorkeling și scufundări, cu avantajul accesului relativ simplu din Naha, inclusiv ca excursie de o zi.

În această regiune, turiștii caută, de regulă, zile la plajă, apă limpede și activități pe apă, iar sezonul de vârf se leagă de lunile calde, deși interesul rămâne prezent și în extra-sezon, când vremea este mai blândă decât în nord.

Regiunea Setouchi are un peisaj format din sute de insule, porturi mici și orașe istorice. Turiștii ajung aici pentru plimbări pe mare, vizite în sate și opriri în orașe precum Onomichi, Kurashiki sau Takamatsu, unde străzile păstrează clădiri vechi și magazine mici.

Unele insule, printre care Naoshima și Shodoshima, sunt cunoscute pentru muzee și lucrări de artă expuse în spații deschise.