Hotelierii de pe litoral se bucură că deja încep să vândă vacanțe pentru vara 2026

În timp ce hotelierii de la munte se plâng că nu au rezervări și se tem că vor rămâne cu multe camere goale de Crăciun și Revelion, cei de pe litoral se bucură de o creștere a cererii pentru vacanțele de anul viitor. Cei din Costinești se declară mulțumiți de schimbare și spun că aceasta are legătură cu festivalul Beach Please.

Dan, proprietarul unui hotel de trei stele din Costinești, spune că a primit un val de solicitări pentru prima parte a lunii iulie.

„Am primit solicitări deja. Având în vedere că stațiunea Costinești e un pic mai ieftină față de altele, prețurile sunt mai mici automat vin și turiștii. Plus că festivalul Beach Please a adus mai mulți turiști și e un bonus pentru stațiune.”, a explicat acesta, exclusiv pentru EVZ.

De asemenea, cei care dețin case de vacanță pentru închiriat în stațiunile de pe litoral se arată foarte mulțumiți de interesul turiștilor pentru sezonul estival viitor.

„Vila noastră e rezervată integral în perioada 8-12 iulie. Suntem destul de aproape de locul în care se are loc festivalul. Ce să spunem? Ne bucurăm că ne-a adus mai mulți turiști și că e animată stațiunea. Ne-a salvat”, a arătat proprietarul unei vile de închiriat din Costinești.

Hotelierii din Mamaia, optimiști pentru sezonul estival viitor

Proprietarii hotelurilor din Mamaia spun că finalul de sezon este promițător și se așteaptă ca numărul de rezervări să crească la începutul anului 2026.

„Avem mai puține rezervări față de anii trecuți. Mulți își rezervau încă din noiembrie și profitau de ofertele pe care le lansam de Black Friday sau de Halloween, dar știm că multe solicitări vin de la începutul anului”, a afirmat Cristina, agent de vânzări la un hotel de patru stele din Mamaia.

Alte unități de cazare pun accent pe ofertele last minute.

„Noi ne bazăm mai mult pe ofertele last minute. Nu avem motive să se îngrijorăm”, a ne-a spus administratorul unui hotel de trei stele din Mamaia.

Conform ofertelor publicate pe platforma Booking, tarifele de cazare pentru doi adulți și un copil în Mamaia în sezonul estival 2026 pornesc de la 2.700 de lei și pot depăși 10.000 de lei în perioadele de vârf, cum este intervalul 8-12 iulie, când stațiunea este plină.

Și în stațiunea Olimp tarifele pornesc de la aproximativ 2.900 de lei pentru același tip de pachet și pot depăși 7.000 de lei în perioadele de vârf.