Cât costă accesul la toaletă și dușurile publice în Mamaia. Lăcomia i-a alungat pe turiști

Stațiunea Mamaia, altădată simbol al vacanțelor pe litoralul românesc, pare în vara aceasta mai puțin animată decât în anii precedenți. Luna iulie 2025 a adus cu sine o scădere vizibilă a numărului de turiști, iar una dintre temele de discuție printre vizitatori a devenit costul facilităților de bază, precum toaletele și dușurile publice.

Un cuplu de turiști, care a realizat un documentar pe YouTube, a explorat stațiunea la pas și a remarcat atât lipsa aglomerației, cât și tarifele percepute pentru accesul la băile publice.

Mamaia devine pustie din cauza prețurilor

Potrivit celor doi turiști, utilizarea unei toalete costă 3 lei, iar un duș ajunge la 10 lei – un preț echivalent cu aproximativ jumătate de metru cub de apă, dacă ne raportăm la tarifele practicate de compania de apă din Constanța.

„Îmi aduc aminte că și anul trecut era tot 3 lei toaleta și 10 lei dușul. Practic, pentru un duș, plătești cât pentru 500 de litri de apă”, a comentat Damian în vlogul urcat pe YouTube.

De ce este mai puțin frecventată în vara lui 2025

Scăderea fluxului de turiști este atribuită, în mare parte, prețurilor ridicate practicate de comercianți și hotelieri, comparativ cu ofertele mai avantajoase din destinații precum Bulgaria, Grecia, Turcia sau Egipt.

Totodată, modificările aduse plajelor au afectat experiența vizitatorilor: extinderea nisipurilor a dus la o distanță considerabilă între șezlonguri și linia apei, iar în locul nisipului fin, turiștii găsesc acum pietre și scoici voluminoase.

În timp ce faleza și zonele de plajă vizitate de cei doi turiști păreau curate, atmosfera generală din stațiune era una lipsită de forfota tipică sezonului estival. Restaurantele, terasele și localurile de tip fast-food erau aproape goale, iar angajații păreau mai degrabă în așteptare decât în plină activitate.

Ce spun românii despre Mamaia

Un comentator a reacționat la postarea celor doi turiști: „Tocmai ce am venit din Grecia, Halkidiki, unde mergem de vreo 15 ani. Atâtea țepe am luat pe litoral în trecut încât am zis pas ...am venit de la o apa cristal și când văd alge, jeg ,nepăsare, îmi confirmă că am făcut o alegere bună an de an să nu mai vin în veci pe litoralul românesc. Ăștia nu știu să facă turism știu doar să te jumulească”.

Altcineva a scris: „Chiar le doresc faliment plăcut. Am ajuns la concluzia că ies mai bine să conduc până în Bulgaria. Preturi mici, combustibil ieftin și servicii mult mai bune. Unde mai punem faptul că plec și cu cumpărăturile făcute la bani mai puțini. Trăiască Bulgaria”. Sunt doar câteva comentarii la video cu situația din Mamaia.