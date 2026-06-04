Partidul Național Liberal (PNL) a anunțat că va analiza programul de guvernare și propunerile care vor fi prezentate de Eugen Tomac în perioada următoare. În același timp, liberalii au reiterat că nu vor participa și nu vor susține un guvern din care să facă parte PSD, direct sau indirect.

În comunicatul transmis după anunțul făcut de președintele României, liberalii au arătat că respectă decizia șefului statului și procedurile constituționale privind formarea unui nou Executiv.

„Partidul Național Liberal ia act de decizia președintelui României de a-l nominaliza pe domnul Eugen Tomac în funcția de prim-ministru desemnat, cu mandatul de a încerca formarea unei majorități parlamentare și a unui nou guvern. PNL respectă atribuțiile constituționale ale președintelui și va analiza săptămâna viitoare cu seriozitate programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat le va propune în perioada următoare.”

PNL a reamintit una dintre deciziile adoptate anterior de conducerea partidului, respectiv refuzul de a participa la o formulă guvernamentală în care social-democrații ar avea un rol.

„În același timp, Partidul Național Liberal reamintește decizia adoptată de conducerea partidului: PNL nu va participa la formarea și nu va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent, direct sau indirect.”

În comunicat, liberalii susțin că problemele politice și economice cu care se confruntă România sunt consecința politicilor promovate de PSD și afirmă că o revenire la astfel de formule nu ar reprezenta o soluție.

„Considerăm că actuala criză politică și dificultățile economice cu care se confruntă România sunt rezultatul unor politici promovate de PSD, iar revenirea la astfel de formule nu reprezintă o soluție pentru viitorul țării.”

Conducerea PNL transmite că nu va sprijini un program de guvernare care renunță la reformele asumate sau care pune în plan secund echilibrul finanțelor publice.

„De asemenea, PNL nu va susține și nu va gira niciun program de guvernare care abandonează sau diluează reformele necesare modernizării României, disciplina bugetară și buna guvernare. România are nevoie de stabilitate economică, credibilitate în fața partenerilor externi și continuitate în implementarea reformelor asumate.”

Liberalii susțin că este necesară depășirea rapidă a blocajului politic, însă avertizează că un executiv format exclusiv din tehnocrați ar avea limite în ceea ce privește legitimitatea și capacitatea de acțiune.

„PNL dorește ieșirea cât mai rapidă din criza politică și guvernamentală, dar avertizează că un guvern tehnocrat ar avea o responsabilitate și o credibilitate limitate.”

În finalul comunicatului, partidul face referire la rezultatul alegerilor parlamentare și susține că primul partid clasat ar fi trebuit să își asume responsabilitatea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru.

„Spiritul Constituției României ar fi cerut ca primul partid votat de români în Parlament să facă o propunere de prim-ministru. Dar PSD a fugit de această responsabilitate. PNL rămâne consecvent în apărarea valorilor și principiilor democratice și interesului României.”