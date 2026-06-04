Premierul desemnat Eugen Tomac a prezentat primele direcții pe care intenționează să le urmeze dacă va obține votul de încredere al Parlamentului. În discursul susținut la Palatul Cotroceni, acesta a vorbit despre responsabilitate, reforme, stabilitate economică și continuarea parcursului euro-atlantic al României, afirmând că viitorul Executiv va fi format din specialiști și va avea ca principal obiectiv interesul cetățenilor.

La începutul intervenției sale, Eugen Tomac a declarat că înțelege dificultățile cu care se confruntă România și a transmis că responsabilitatea trebuie să fie fundamentul viitoarelor decizii guvernamentale.

„Este o onoare și o responsabilitate această desemnare. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară, România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Doar așa putem oferi României direcția clară de care avem nevoie. Responsabilitatea este temelia pe care se construiește totul. Doar așa investițiile vor continua să vină în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor pentru care lucrează. În acest spirit, îmi asum cu bună-credință această misiune de a propune țării o echipă profesionistă, care să muncească pentru cetățeni.” Vremea se schimbă radical. Furtuni, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni Eugen Tomac: Voi prezenta un guvern tehnic, nu unul politic. Update

Premierul desemnat de Nicușor Dan a făcut și un apel către formațiunile parlamentare pro-occidentale, spunând că își dorește un dialog care să permită formarea unei majorități în jurul unui program de guvernare axat pe interesul public.

„Îmi doresc, așadar, să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice democratice și pro-occidentale din Parlament, pentru a investi un Guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României.”

În discursul său, Tomac a susținut că România are nevoie de continuitate în proiectele importante și a anunțat că va propune un executiv format din experți, nu din reprezentanți politici.

„Înțeleg mizele politice, sunt legitime și firești într-un stat democratic, dar știu că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare. De aceea, voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.”

Printre prioritățile asumate de premierul desemnat se numără menținerea direcției pro-europene și consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite.

„Vom menține, domnule președinte, direcția trasată de dvs, de apartenență la familia europeană, de consolidare a parteneriatului cu SUA, a relației noastre transatlantice, relevanța noastră în NATO fiind o prioritate.”

Eugen Tomac a subliniat că dezvoltarea economică și credibilitatea statului român vor reprezenta obiective esențiale pentru viitorul cabinet.

„Foarte importantă este competitivitatea economică. PNRR, aderarea la OCDE sunt obiective care au deja o rezonanță publică, dar trebuie să fim serioși și credibili ca stat.”

Premierul desemnat a vorbit și despre contextul regional de securitate, arătând că războiul de la granița României obligă statul să trateze cu maximă seriozitate acest domeniu.

„Garantarea securității rămâne o obligație fundamentală a statului. Nicio prosperitate nu este posibilă în absența ei. Avem un război la graniță și vedem impactul.”

În finalul declarației sale, Tomac a promis că echipa pe care o va propune Parlamentului va gestiona cu responsabilitate resursele publice și va respecta toate angajamentele asumate de România în plan extern.

„Vă asigur, dle președinte, că echipa pe care o voi forma și pentru care voi cere votul Parlamentului va acționa cu maximă responsabilitate față de bugetul public și va respecta absolut toate angajamentele asumate de România în relația cu partenerii noștri internaționali.”

După desemnarea oficială, Eugen Tomac trebuie să înceapă consultările cu partidele parlamentare pentru a identifica sprijinul necesar învestirii noului Executiv. Potrivit Constituției, premierul desemnat are la dispoziție zece zile pentru a elabora programul de guvernare și lista miniștrilor.

Tot în termen de maximum zece zile de la desemnare trebuie organizat votul de încredere în Parlament. Pentru ca Guvernul să fie instalat, candidatul la funcția de prim-ministru are nevoie de cel puțin 233 de voturi.

România funcționează de o lună fără un guvern cu puteri depline, după ce cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR pe 5 mai. În ultimele săptămâni, la Palatul Cotroceni au avut loc mai multe runde de negocieri privind formarea noului Executiv, iar numele lui Eugen Tomac a fost vehiculat constant ca una dintre opțiunile preferate ale președintelui pentru funcția de premier.