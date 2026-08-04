Scena politică din România ar putea avea în curând un nou partid. Anunțul a fost făcut de fostul premier Victor Ponta, care a declarat că pregătește lansarea unei noi formațiuni politice pentru viitoarele alegeri parlamentare. Deocamdată, acesta nu a prezentat numele partidului, data lansării sau echipa cu care va porni proiectul: „Fac partid pentru alegerile următoare parlamentare. Eu cred că orice român în acest moment, indiferent de gândirea social-democrată, liberală sau conservatoare, trebuie să participe la efortul de a elibera România de această sectă globalistă care ne-a subjugat”.

Potrivit lui Ponta, obiectivul este reunirea unor categorii mai largi de alegători și atragerea susținătorilor din mai multe zone ale spectrului politic, nu doar din electoratul AUR.

În acest context, el a amintit și colaborările parlamentare în care PSD, AUR și UDMR au votat împreună împotriva unor proiecte susținute de USR, sugerând că noua formațiune ar putea încerca să coaguleze un electorat divers.

Victor Ponta este în prezent deputat de Dâmbovița. El a intrat în Parlament pe listele PSD, însă a părăsit grupul parlamentar social-democrat după deteriorarea relațiilor cu conducerea partidului și după candidatura sa independentă la alegerile prezidențiale.

Din vara anului 2026, acesta activează în grupul parlamentar „Uniți pentru România”, înființat în luna mai și alcătuit în principal din parlamentari proveniți din alte formațiuni politice.

Viitorul proiect reprezintă o nouă încercare a fostului premier de a construi un partid în afara PSD, după experiența Pro România, formațiune lansată în urma conflictului cu fosta conducere social-democrată.

Victor Ponta a mai spus că nu se așteaptă la organizarea unor alegeri parlamentare anticipate. El și-a argumentat poziția prin faptul că Guvernul condus de Ilie Bolojan are statut de executiv interimar și, în opinia sa, dispune de atribuții limitate. „Nu cred că vor fi alegeri anticipate”, a spus fostul premier, la gândul.ro.

Potrivit legislației, un guvern al cărui mandat a încetat poate adopta doar actele necesare administrării treburilor publice curente. Executivul nu poate emite ordonanțe și nu poate iniția proiecte de lege, însă poate adopta hotărâri de guvern în limitele administrării curente.

Victor Ponta a candidat la alegerile prezidențiale din mai 2025, unde a obținut 1.230.164 de voturi, echivalentul a 13,04% din total, clasându-se pe locul al patrulea în primul tur, după George Simion, Nicușor Dan și Crin Antonescu.