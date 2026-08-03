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Început de august cu schimbări pe piața valutară. BNR a publicat noul curs

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Început de august cu schimbări pe piața valutară. BNR a publicat noul cursCurs valutar. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Banca Națională a României (BNR) a publicat luni, 3 august, cursul valutar de referință, care arată o depreciere a principalelor valute în raport cu leul. Euro, dolarul american, lira sterlină și francul elvețian au înregistrat scăderi față de cotațiile de la finalul săptămânii trecute.

Moneda europeană a fost cotată la 5,2460 lei, în scădere față de cursul de vineri, când un euro valora 5,2473 lei.

Și dolarul american s-a depreciat. BNR a stabilit un curs de 4,5503 lei pentru un dolar, comparativ cu 4,5595 lei în ședința precedentă.

Cursul valutar BNR, 3 august

Lira sterlină a urmat aceeași tendință descendentă și a fost cotată luni la 6,1231 lei, față de 6,1332 lei vineri.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, iar BNR a afişat un curs de 5,6318 lei, în scădere cu 1,02 bani (-0,18%), faţă de 5,6420 lei, în cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit, luni, până la valoarea de 593,4384 lei, de la 594,6297 lei, în şedinţa precedentă.

 

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